Эти алкогольные напитки ни в коем случае нельзя смешивать: список

Эксперты рассказали, какой алкоголь нельзя смешивать (Фото: freepik.com)

Новогодние застолья очень редко бывают без алкогольных напитков. Мало кто, может ограничиться одним бокалом вина или шампанского. И утром 1 января многие страдают от того, что во время праздника потеряли бдительность и аккуратность в отношении алкоголя и его количества.

Какие алкогольные напитки категорически нельзя смешивать между собой рассказала эксперт питания и биотехнологии, фармацевт Анна Кошечкина, пишет Ivona.

Эксперт утверждает, что особый вред организму наносит сочетание зернового алкоголя с шампанским – такие коктейли вызывают тяжелое похмелье и отравление.

"В игристом вине, помимо этилового спирта, присутствуют и другие спирты ароматического и изомерного ряда. В сочетании с другим алкоголем их негативный эффект усиливается и может вызвать интоксикацию", - объясняет Кошечкина.

Психиатр-нарколог Евгения Брюна советует для новогоднего стола выбирать белое сухое вино и пить его исключительно в умеренной дозе. Между приемами нужно делать перерывы, и не поднимать тосты за тостами.

Как добавляет специалист Анна Кошечкина, если на столе несколько вариантов алкогольных напитков и попробовать хочется все, то нужно делать плавные и правильные переходы.

"Желательно делать переход от белого к красному, от сухого к сладкому, но не наоборот", - порекомендовала специалист.

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