Повна відмова від алкоголю може бути небезпечною: кардіолог здивував заявою

Фахівці неодноразово говорили про те, що вживання помірних дох алкоголю можуть сприятливо позначатися на стані здоров'я, і навіть продовжувати життя та оберігати від небезпечних захворювань. А ось повна відмова від спиртного може бути навіть небезпечною.

Як заявив кардіолог Олександр М'ясников, для профілактики серцевих хвороб і діабету алкоголь в малих дозах навіть корисний. Тотальна заборона на алкоголь є не самим правильним вибором в аспекті профілактики різних порушень. Про це пише MedikForum.

Медик посилається на дані досліджень, які були проведені в різних країнах. І їх результати показують, що люди, які дозволяють собі обмежену кількість алкоголю, набагато рідше хворіють і довше живуть.

Як зазначає кардіолог, проблеми зі здоров'ям виникають тоді, коли людина починає зловживати спиртними напоями. Безпечної щоденною дозою для організму є кількість алкоголю рівноцінна 20 грамів чистого спирту.

"Це означає: або 50 грамів міцного алкоголю, або 200 мл вина, або 0,5 пива", - уточнив М'ясников.

Варто відзначити, що раніше ми писали про те, що медики назвали корисну дозу алкоголю, яку можна щодня вживати чоловікам і жінкам. В Американської кардіологічної асоціації назвали спиртний напій, який можна абсолютно безпечно пити кожен день, але в помірних дозах.

А також ми розповідали про те, які алкогольні напої категорично не можна змішувати між собою.