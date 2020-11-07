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Полный локдаун на 21 день: Степанов дал неутешительной прогноз по COVID-19

Суббота 07 ноября 2020 14:49
Полный локдаун на 21 день: Степанов дал неутешительной прогноз по COVID-19
Максим Степанов рассказал о полном локадуне (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Министр назвал способ, которым можно было бы сдержать эпидемию в стране

Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов рассказал, какие методы могли бы спасти страну от разрастания пандемии коронавируса. Он отметил, что болезнь развивается очень быстро и назвал цифру, при которой медицинской системе грозит коллапс.

Максим Степанов отметил, что эпидемия в Украине начала разрастаться ураганными темпами и избежать второй волны не получится. В интервью для издания "НВ" он рассказал, при каких показателях может наступить коллапс медицинской системы.

"Я считаю, что как министр здравоохранения я должен честно говорить нашим гражданам, что нас ждет. Медицинский коллапс - это когда у нас будут заполнены все кровати, которые способны оказывать медицинскую помощь больным COVID-19. На сегодня это 52000 коек, а это 30% всего коечного фонда. При цифрах от 15 до 20000 больных за сутки мы можем дойти до стопроцентной наполненности. Это наша реальность, и я хочу, чтобы люди знали, что такое у нас может быть. К таким цифрам мы можем дойти до 1 декабря. Но десять тысяч будет уже на этой неделе", - сказал министр.

Он отметил, что самый лучший сценарий для Украины – это ввести полный локдаун на три недели, но к сожалению, на это правительство страны пойти не может.

"Лучший сценарий - это полный локдаун. Все запретить, полностью разорвать цепь передачи болезни, минимум на 21 день. Потому что максимальный инкубационный период 21 день. Однако реальность такова, что мы как страна не можем себе позволить полный локдаун. По полному локдауну люди будут терять работу, людям элементарно будет не за что покупать даже продукты питания. Мы не можем сейчас себе позволить того, что было весной", - объяснил Степанов.

Он добавил, что карантинные меры будут ужесточаться и будут вводиться меры точечно, которые затронут многие сферы жизни. Однако работу транспорта пока ограничивать не планируют.

"Мы не говорим о закрытии баров и ресторанов. Речь идет о рекомендациях по введению соответствующих часов. Будем очень рекомендовать введение часов для обслуживания пенсионеров в магазинах и в аптеках. А также усиление адаптивного карантина при определенных показателях распространения болезни. Если сейчас у нас есть десять ограничений, которые мы принимаем с учетом позиции местных властей, то при определенных показателях мы будем жестко вводить все ограничения, которые будут существовать", - пояснил глава Минздрава.

Напомним, ранее мы писали о том, что Максим Степанов опроверг информацию о введение "черной" зоны карантина.

А также рассказывали о том, какие карантинные ограничения планируют ввести в Украине с 14 ноября.

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Новости Украины Жизнь карантинМаксим Степановпандемия

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