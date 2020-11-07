Повний локдаун на 21 день: Степанов дав невтішний прогноз по COVID-19

Максим Степанов розповів про повний локадун (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр назвав спосіб, яким можна було б стримати епідемію в країні

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, які методи могли б врятувати країну від розростання пандемії коронавірусу. Він зазначив, що хвороба розвивається дуже швидко і назвав цифру, при якій медичній системі загрожує колапс.

Максим Степанов зазначив, що епідемія в Україні почала розростатися ураганними темпами й уникнути другої хвилі не вийде. В інтерв'ю для видання "НВ" він розповів, при яких показниках може настати колапс медичної системи.

"Я вважаю, що як міністр охорони здоров'я я повинен чесно говорити нашим громадянам, що нас чекає. Медичний колапс - це коли у нас будуть заповнені всі ліжка, які здатні надавати медичну допомогу хворим COVID-19. На сьогодні це 52000 ліжок, а це 30% всього ліжкового фонду. При цифрах від 15 до 20000 хворих за добу ми можемо дійти до стовідсоткової наповненості. Це наша реальність, і я хочу, щоб люди знали, що таке у нас може бути. До таких цифр ми можемо дійти до 1 грудня. Але десять тисяч буде вже на цьому тижні", - сказав міністр.

Він зазначив, що найкращий сценарій для України – це ввести повний локдаун на три тижні, але на жаль, на це уряд країни піти не може.

"Кращий сценарій - це повний локдаун. Все заборонити, повністю розірвати ланцюг передачі хвороби, мінімум на 21 день. Тому що максимальний інкубаційний період 21 день. Однак реальність така, що ми як країна не можемо собі дозволити повний локдаун. При повному локдауні люди будуть втрачати роботу, людям елементарно не буде за що купувати навіть продукти харчування. Ми не можемо собі дозволити того, що було навесні", - пояснив Степанов.

Він додав, що карантинні заходи будуть посилюватися і будуть запроваджуватися заходи точково, які торкнуться багато сфер життя. Однак роботу транспорту поки обмежувати не планують.

"Ми не говоримо про закриття барів і ресторанів. Мова йде про рекомендації по впровадженню відповідних годин. Будемо дуже рекомендувати введення годин для обслуговування пенсіонерів в магазинах і аптеках. А також посилення адаптивного карантину при визначених показниках поширення хвороби. Якщо зараз у нас є десять обмежень, які ми приймаємо з урахуванням позиції місцевої влади, то при визначених показниках ми будемо жорстко вводити всі обмеження, які будуть існувати", - пояснив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Максим Степанов спростував інформацію про введення "чорної" зони карантину.

А також розповідали про те, які карантинні обмеження планують ввести в Україні з 14 листопада.