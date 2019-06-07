Полномасштабное нападение РФ: американский дипломат оценил возможности ВСУ

Война на Донбассе против российских оккупантов может переформатироваться в полномасштабную вооруженную интервенцию ВС РФ в Украину, и в таком случае украинская армия способна отразить атаку. Об этом заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью "Новому времени".

По словам дипломата, ВСУ за пять лет боевых действий с 2014 года значительно нарастили мощь и стали намного сильнее.

Пайфер уверен, что эскалация вооруженного конфликта не в интересах самой РФ, так как это приведет к новым санкциям Запада.

Иллюстративное фото: Стивен Пайфер рассказал о военной агрессии РФ против Украины

Также экс-посол высказал мнение, что "полномасштабное нападение России маловероятно, даже если она собрала войска у границы с Донецкой и Луганской областями".

"Так что россияне не нападут, мне кажется", - добавил Пайфер.

Дипломат заявил, что проблема оккупированного Крыма является долгосрочной, и призвал "различать" вопросы ОРДЛО и аннексированного украинского полуострова.

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки на Донбассе в районе проведения ООС погибли четверо бойцов ВСУ и еще десять получили ранения. Ночью 7 июня боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли 2 воина, а 6 июня боевики совершили обстрелы в районе Опытного, Павлополя, Водяного, Чермалыка, Марьинки и Майорска, в результате вражеских обстрелов погибли еще 2 украинских военных. В прсс-центре ООС подчеркнули, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

Также мы писали о том, что на днях десантники с 79-й бригады ДШВ заняли вражеские позиции, на которых бойцы нашли российское вооружение и амуницию. Речь идет о важной высоте 73 вблизи Водяного, которую боевики называли "Дерзкая".