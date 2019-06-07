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За сутки на Донбассе погибли четверо украинских военных

Новости » Происшествия    07.06.2019 - 07:42
За сутки на Донбассе погибли четверо украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Еще шесть получили ранения и четверо - травмы

За прошедшие сутки, 6 июня, и с начала текущих суток на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщается в Facebook Операции объединенных сил.

Отмечается, что вчера боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись в районе Опытного, Паврополя, Водяного, Чермалыка, Марьинки и Майорска.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, двое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 6 июня один оккупант был уничтожен", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз. Обстрелы велись в районе Паврополя, Гнутового, Новолуганского, Майского и Зайцевого.

"Вследствие обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.

За сутки на Донбассе погибли четверо украинских военных

Ранее сообщалось, что ночью 7 июня боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в течение суток, 5 июня, вследствие обстрелов погиб один военнослужащий и еще один был ранен.

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