Полнолуние в сентябре: кому оно несет избавление от всех проблем

Полнолуние принесет избавление от всех проблем этим знакам Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым полнолуние принесет счастье

Полнолуние в сентябре наступит в среду, 2 сентября, и по словам астрологов, оно пройдет в знаке Рыбы. Этот знак обостряет чувствительность и восприятие окружения. В такой день может появиться неуверенность, пассивность. Полная фаза Луны будет иметь самое сильное действие с 19:57 до 05:13.

Астрологи рассказали, для кого ближайшие сутки станут очень удачным периодом и принесут избавление от многих проблем. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Телец

Полная Луна принесет удачу в рабочих и денежных делах, они смогут решить все мелкие финансовые проблемы. Энергии будет достаточно, чтобы порешать также и бытовые проблемы. Дела на работу будут складывать удачно и откроется новый финансовый коридор.

Рак

Астрологи сулят Ракам невероятную удачу в романтических делах, творчестве. Раскроется потенциал, возможно открытие новых талантов. Позаботьтесь в этот день о духовном отдыхе, и вы сохраните только приятные воспоминания. Найдите источник удовольствия, и вы сможете проявить свою индивидуальность.

Скорпион

Полнолуние в Рыбах даст Скорпионам решить свои материальные проблемы и их ждут серьезные перемены в финансовой сфере. Они смогут закончить все старые дела, выйти на новый уровень и появятся новые возможности для заработка. 2 сентября представители этого знака смогут четко увидеть все свои проблемы, освободиться от долгов, в том числе и кармических.

Козерог

Все будет складываться отлично, и Козероги станут просто счастливчиками в это Полнолуние. Не стоит только показывать свой упертый характер окружающим, так как это может отпугнуть удачу. Будьте в общении открыты, настройтесь на позитив, и вы сможете добиться всего, о чем мечтали.

Напомним, ранее мы писали о том, что сулят звезды всем знакам Зодиака в период с 31 августа по 6 сентября.