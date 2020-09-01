Повний місяць у вересні: кому воно несе позбавлення від усіх проблем

Повний місяць принесе порятунок від усіх проблем цим знакам Зодіаку (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким повний місяць принесе щастя

Повний Місяць у вересні настане у середу, 2 вересня, і за словами астрологів, воно пройде в знаку Риби. Цей знак загострює чутливість і сприйняття оточення. В такий день може з'явитися невпевненість, пасивність. Повна фаза Місяця буде мати сильну дію з 19:57 до 05:13.

Астрологи розповіли, для кого найближча доба стане дуже вдалим періодом і принесе позбавлення від багатьох проблем. Про це пише видання SlovoFraza.

Телець

Повний Місяць принесе удачу в робочих і грошових справах, вони зможуть вирішити всі дрібні фінансові проблеми. Енергії буде достатньо, щоб вирішити також і побутові проблеми. Справи на роботі будуть складати вдало і відкриється новий фінансовий коридор.

Рак

Астрологи обіцяють Ракам неймовірну удачу в романтичних справах, творчості. Розкриється потенціал, можливе відкриття нових талантів. Подбайте в цей день про духовний відпочинок, і ви збережете тільки приємні спогади. Знайдіть джерело задоволення, і ви зможете проявити свою індивідуальність.

Скорпіон

Повний Місяць у Рибах дасть Скорпіонам розв'язати матеріальні проблеми і їх чекають серйозні зміни у фінансовій сфері. Вони зможуть закінчити всі старі справи, вийти на новий рівень і з'являться нові можливості для заробітку. 2 вересня представники цього знаку зможуть чітко побачити всі свої проблеми, звільнитися від боргів, у тому числі й кармічних.

Козоріг

Все складатиметься чудово, і Козероги стануть просто щасливчиками в це повний Місяць. Не варто тільки показувати свій впертий характер оточенню, через те, що це може відлякати удачу. Будьте в спілкуванні відкриті, налаштуйтеся на позитив, і ви зможете досягти всього, про що мріяли.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обіцяють зірки всім знакам Зодіаку в період з 31 серпня по 6 вересня.