Сложный и захватывающий период: гороскоп для всех знаков Зодиака с 31 августа по 6 сентября

Гороскоп с 31 августа по 6 сентября (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, для кого ближайшая неделя станет периодом кардинальных перемен

Гороскоп на первую неделю сентября гласит о том, что большинство представителей зодиакального созвездия ждет напряженный и сложный период. Однако он будет наполнен новым впечатлениями и приятными неожиданностями.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 31 августа по 6 сентября. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Последний день августа может принести финансовые неурядицы, нужно аккуратнее тратить деньги и внимательно относиться ко всем задачам на работе, в бизнесе. Со 2 сентября ситуация начнет кардинально меняться и Овнам начнет везти во всех сферах жизни. Начало осени сулит новые знакомства, а тем, кто уже в отношениях – решение многих проблем, гармонию и взаимопонимание.

Телец

Ближайшая неделя станет очень продуктивной, до 4 числа будет много энергии и сил. На выходных понадобится оптимизм и позитивный настрой, так как не все будет получаться. Не стоит сильно зацикливаться на неудачах, так как они учат чему-то новому. Постарайтесь дистанцироваться от недоброжелателей, заняться спортом, больше гулять, совершать покупки и общаться с приятными людьми.

Близнецы

Любовная сфера выйдет на первый план, и одинокие Близнецы начнут активно заниматься поиском половинки, а те, кто уже в отношениях – проводить больше времени с семьей и близким человеком. Не бойтесь брать инициативу и проявлять смелость. Постарайтесь не расслабляться и в других сферах жизни и не пускать работу на самотек.

Рак

Неделя будет тихой и размеренной, наступает благоприятный период, когда можно будет насладиться жизнью и отдохнуть от забот. Удачными станут отпуск, смена обстановки или перестановка. Можно знакомиться с новыми людьми и совершать покупки. Старые конфликты получится урегулировать с помощью компромиссов. Прекрасное время для постановки новых целей.

Лев

Ожидается хлопотный период, возможны проблемы, но Львы смогут все решить быстро и легко. Помогут в этом близкие люди, друзья и родственники – общайтесь с ними побольше. От энергетических вампиров и токсичных людей держитесь подальше. Особенно удачными станут первые дни недели, можно смело браться за самые сложные вопросы. В конце недели постарайтесь не переутомляться, выбирайтесь на свежий воздух.

Дева

Представителей этого знака Зодиака ожидает особенный успех у противоположного пола. Наступает идеальное время для мимолетных романов, флирта и знакомств. Тем, кто уже находится в отношениях звезды сулят переход на новый уровень. Девы смогут достичь успеха в творческой деятельности и найти новые источники дохода.

Весы

Вас ожидают некоторые трудности, неприятные события и общение с токсичными людьми. Постарайтесь больше двигаться, думать о хорошем и делать перерывы в работе. Вторая половина недели будет благоприятна для самообразования, курсов. Вернуть позитив также помогут покупки. Возможны кардинальные перемены в любовной сфере, на слова и действия близкого человека постарайтесь отреагировать спокойно.

Скорпион

Звезды сулят Скорпионам душевный покой, но одновременно с этим проснутся самые ужасные привычки. Это может принести проблемы на работе и отпугнуть близких друзей. К концу неделе негативное воздействие планет начнет падать, и астрологи рекомендуют Скорпионам не принимать скоропалительных решений, и проявить рассудительность. Амбиции стоит отодвинуть на второй план и сфокусироваться на более важных вещах – доме, семье и обязанностях.

Стрелец

Сфера финансов выйдет на первый план и в этом Стрельцов ожидает невероятная удача. Можно начинать новые дела, заниматься поиском работы, заключать сделки, решать юридические вопросы. Кратковременные командировки будут удачными, а вот от долгих поездок лучше отказаться. В любовной сфере намечаются изменения, нужна будет смелость и немного инициативности и тогда противоположный пол точно ответит взаимностью.

Козерог

Сфокусируйте свое внимание и энергию на заработках, доверьтесь своему опыту и опыту своих близких. Сложным будет только один день – 31 августа, но не стоит поддаваться ностальгии и меланхолии, такие мысли плохо влияют на продуктивность. Постарайтесь думать о своих планах и целях на ближайшее будущее, для вас наступает очень важный период.

Водолей

Начало недели будет хлопотным и с легкими неприятностями. Не стоит трепать себе нервы по мелочам, фокусируйтесь на позитивных и созидательных моментах. Позаботьтесь о своем здоровье и близких. Одиноких Водолеев ожидает приятное знакомство, которое перерастет в серьезные отношения. Берегите деньги, не давайте в долг. На выходных берите всех родных и отправляйтесь за город, на дачу.

Рыбы

Доверяйте своему внутреннему голосу, он не подведет ни в любви, ни в делах. Проведите работу над ошибками и начните что-то новое. Сделайте приятные подарки своим близким, наступило идеальное время для внеплановых сюрпризов. Не откладывайте в долгий ящик решение домашних проблем, наведите везде порядок. С коллегами проявите уступчивость и напористость.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 31 августа по 6 сентября.