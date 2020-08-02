Полнолуние 3 августа: что нельзя делать и как правильно загадать желание в этот день

В понедельник, 3 августа, в 18:59 по киевскому времени наступит полнолуние. Эксперты рассказали, что можно и нельзя делать, и как правильно себя вести в этот день.

Полная луна в августе называется Осетровое или Зерновое полнолуние. Такое название полнолуние получило из-за того, что оно приходится как раз на период уборки урожая и хорошей рыбной ловли.

Полнолуние в этом месяце пройдет под знаком Водолея. Люди в это время хотят получить внутреннюю свободу и раскрепощенность. На передний план выходят эмоции, которые проявляются более открыто. Во время полнолуния людям тяжело мириться с любым давлением на себя. Кроме того, люди с трудом контролируют свои желания и слабости.

Что нельзя делать во время полнолуния 3 августа

Не теряйте голову в порыве поиска новых ощущений;

Полнолуния приносят кардинальные перемены. Они пробуждают прошлые противостояния и конфликты между людьми;

Не нужно принимать важные решения.

Если вам необходимо сделать какой-то серьезный выбор в жизни, то лучше отложите это.

Что можно делать

Во время полнолуния удачно проводить различные эксперименты и внедрять новаторские идеи;

Также хорошее время для рисков;

В этот период важно не замыкаться в себе, не сидеть дома, а наоборот больше общаться и чаще выходить в люди.

Как правильно загадать желание

Чтобы желание сбылось весь день необходимо думать о своей мечте. А в 22:00 нужно взять стакан с водой и поставить его на подоконник. Когда наступит полночь, нужно шепотом произнести свое желание на воду, а утром ее выпить.

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