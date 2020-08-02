Повний місяць 3 серпня: що не можна робити і як правильно загадати бажання в цей день

Особливості повного місяця 3 серпня: що можна, і що не можна робити
У понеділок, 3 серпня, о 18:59 за київським часом настане повний місяць. Експерти розповіли, що можна і не можна робити, і як правильно себе вести в цей день.
Повний місяць у серпні називається Осетрова або Зернова повня. Таку назву повний місяць отримав через те, що він припадає якраз на період збирання врожаю і хорошої риболовлі.
Повний місяць у цьому місяці пройде під знаком Водолія. Люди в цей час хочуть отримати внутрішню свободу і розкутість. На передній план виходять емоції, які проявляються більш відкрито. Під час повного місяця людям важко миритися з будь-яким тиском на себе. Крім того, люди з ледве контролюють свої бажання і слабкості.
Щоб бажання збулося весь день необхідно думати про свою мрію. А о 22:00 потрібно взяти склянку з водою і поставити її на підвіконня. Опівночі потрібно пошепки вимовити своє бажання на воду, а вранці її випити.
Нагадаємо, астролог назвала небезпечні періоди серпня.
Раніше ми писали про те, що посіяти в кінці літа, щоб встигнути зібрати врожай.