Полнолуние 3 августа: что нельзя делать и как правильно загадать желание в этот день

Особенности полнолуния 3 августа: что можно, и что нельзя делать
В понедельник, 3 августа, в 18:59 по киевскому времени наступит полнолуние. Эксперты рассказали, что можно и нельзя делать, и как правильно себя вести в этот день.
Полная луна в августе называется Осетровое или Зерновое полнолуние. Такое название полнолуние получило из-за того, что оно приходится как раз на период уборки урожая и хорошей рыбной ловли.
Полнолуние в этом месяце пройдет под знаком Водолея. Люди в это время хотят получить внутреннюю свободу и раскрепощенность. На передний план выходят эмоции, которые проявляются более открыто. Во время полнолуния людям тяжело мириться с любым давлением на себя. Кроме того, люди с трудом контролируют свои желания и слабости.
Чтобы желание сбылось весь день необходимо думать о своей мечте. А в 22:00 нужно взять стакан с водой и поставить его на подоконник. Когда наступит полночь, нужно шепотом произнести свое желание на воду, а утром ее выпить.
Напомним, астролог назвала опасные периоды августа.
Ранее мы писали о том, что посеять в конце лета, чтобы успеть собрать урожай.