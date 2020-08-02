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Полнолуние 3 августа: что нельзя делать и как правильно загадать желание в этот день

Воскресенье 02 августа 2020 21:32
Полнолуние 3 августа: что нельзя делать и как правильно загадать желание в этот день
Полнолуние 3 августа (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Особенности полнолуния 3 августа: что можно, и что нельзя делать

В понедельник, 3 августа, в 18:59 по киевскому времени наступит полнолуние. Эксперты рассказали, что можно и нельзя делать, и как правильно себя вести в этот день.

Полная луна в августе называется Осетровое или Зерновое полнолуние. Такое название полнолуние получило из-за того, что оно приходится как раз на период уборки урожая и хорошей рыбной ловли.

Полнолуние в этом месяце пройдет под знаком Водолея. Люди в это время хотят получить внутреннюю свободу и раскрепощенность. На передний план выходят эмоции, которые проявляются более открыто. Во время полнолуния людям тяжело мириться с любым давлением на себя. Кроме того, люди с трудом контролируют свои желания и слабости.

Что нельзя делать во время полнолуния 3 августа

  • Не теряйте голову в порыве поиска новых ощущений;
  • Полнолуния приносят кардинальные перемены. Они пробуждают прошлые противостояния и конфликты между людьми;
  • Не нужно принимать важные решения.
  • Если вам необходимо сделать какой-то серьезный выбор в жизни, то лучше отложите это.

Что можно делать

  • Во время полнолуния удачно проводить различные эксперименты и внедрять новаторские идеи;
  • Также хорошее время для рисков;
  • В этот период важно не замыкаться в себе, не сидеть дома, а наоборот больше общаться и чаще выходить в люди.

Как правильно загадать желание

Чтобы желание сбылось весь день необходимо думать о своей мечте. А в 22:00 нужно взять стакан с водой и поставить его на подоконник. Когда наступит полночь, нужно шепотом произнести свое желание на воду, а утром ее выпить.

Напомним, астролог назвала опасные периоды августа.

Ранее мы писали о том, что посеять в конце лета, чтобы успеть собрать урожай.

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