Повний місяць 3 серпня: що не можна робити і як правильно загадати бажання в цей день

Повний місяць 3 серпня (фото: pixabay.com)

Особливості повного місяця 3 серпня: що можна, і що не можна робити

У понеділок, 3 серпня, о 18:59 за київським часом настане повний місяць. Експерти розповіли, що можна і не можна робити, і як правильно себе вести в цей день.

Повний місяць у серпні називається Осетрова або Зернова повня. Таку назву повний місяць отримав через те, що він припадає якраз на період збирання врожаю і хорошої риболовлі.

Повний місяць у цьому місяці пройде під знаком Водолія. Люди в цей час хочуть отримати внутрішню свободу і розкутість. На передній план виходять емоції, які проявляються більш відкрито. Під час повного місяця людям важко миритися з будь-яким тиском на себе. Крім того, люди з ледве контролюють свої бажання і слабкості.

Що не можна робити під час повного місяця 3 серпня

Не втрачайте голову в пориві пошуку нових відчуттів;

Повні приносять кардинальні зміни. Вони пробуджують минулі протистояння і конфлікти між людьми;

Не потрібно приймати важливі рішення.

Якщо вам необхідно зробити якийсь серйозний вибір в житті, то краще відкладіть це.

Що можна робити

Під час повного місяця вдало проводити різні експерименти і впроваджувати новаторські ідеї;

Також гарний час для ризиків;

У цей період важливо не замикатися в собі, не сидіти вдома, а навпаки більше спілкуватися і частіше виходити в люди.

Як правильно загадати бажання

Щоб бажання збулося весь день необхідно думати про свою мрію. А о 22:00 потрібно взяти склянку з водою і поставити її на підвіконня. Опівночі потрібно пошепки вимовити своє бажання на воду, а вранці її випити.

Нагадаємо, астролог назвала небезпечні періоди серпня.

Раніше ми писали про те, що посіяти в кінці літа, щоб встигнути зібрати врожай.