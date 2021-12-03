Полное солнечное затмение 4 декабря будет уникальным: как его увидеть

Когда пройдет

Затмение солнца намечается на эту субботу, 4 декабря. Полная фаза, по данным Sky&Telescope, продлится чуть менее двух минут - 1 минуту 54 секунды.

В целом продолжаться затмение будет в период времени между половиной седьмого и половиной двенадцатого утра.

Момент наибольшего затмения ожидается в 07:33 (9:33 по Киеву) по всемирному координированному времени.

Как наблюдать

Стоит отметить, что в Украине полное солнечное затмение видно не будет. Его можно будет наблюдать из Антарктиды и частично - Южной Африки и южной части Атлантического океана.

Но если вживую наслаждаться зрелищем смогут украинские полярники со станции "Академик Вернадский", то другие наши сограждане могут полюбоваться явлением в сети.

Так, зрелище будет доступно онлайн благодаря веб-трансляциям. Например, посмотеть трансляцию полного затмения небесного светала от NASA с ледника Юнион в Антарктиде на YouTube и на их сайте по этой ссылке.

В чем особенность затмения 4 декабря

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна находится достаточно близко по своей орбите от Земли, чтобы закрыть 100% солнечного диска. Так, видимый диаметр Луны в 1,0367 раз больше видимого диаметра солнечного диска, поэтому 4 декабря она полностью закроет светило.

При полном затмении можно увидеть солнечную корону, и находящиеся вблизи светила звезды и планеты.

Нынешнее первое и последнее в 2021 году явление будет необычным, так как путь полного затмения будет двигаться с востока на запад через Западную Антарктиду. При этом большинство путей затмения проходят с запада на восток.

Предлагаем вам посмотреть, как проходили полные солнечные затмения в прошлые годы:

Видео: Полное солнечное затмение 14 декабря 2020

Видео: Полное солнечное затмение в 2017 году

Видео: Полное солнечное затмение в 2016 году