Повне сонячне затемнення 4 грудня буде унікальним: як його побачити

Коли пройде

Затемнення сонця намічається на цю суботу, 4 грудня. Повна фаза, за даними Sky&Telescope, триватиме трохи менше двох хвилин - 1 хвилину 54 секунди.

Загалом тривати затемнення буде в період часу між половиною сьомого і половиною дванадцятого ранку.

Момент найбільшого затемнення очікується о 07:33 (9:33 за Києвом) за всесвітнім координованим часом.

Як спостерігати

Варто зазначити, що в Україні повне сонячне затемнення видно не буде. Його можна буде спостерігати з Антарктиди і частково-Південної Африки і південної частини Атлантичного океану.

Але якщо наживо насолоджуватися видовищем зможуть українські полярники зі станції "Академік Вернадський", то інші наші співгромадяни можуть помилуватися явищем в мережі.

Так, явище буде доступно онлайн завдяки веб-трансляціям. Наприклад, подивитись трансляцію повного затемнення небесного світла від NASA з льодовика Юніон в Антарктиді на YouTube і на їхньому сайті за цим посиланням.

У чому особливість затемнення 4 грудня

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць знаходиться досить близько по своїй орбіті від Землі, щоб закрити 100% сонячного диска. Так, видимий діаметр Місяця в 1,0367 разів більше за видимий діаметр сонячного диска, тому 4 грудня вона повністю закриє світило.

При повному затемненні можна побачити сонячну корону, і світила зірки та планети, що знаходяться поблизу

Нинішнє перше і останнє в 2021 році явище буде незвичайним, оскільки шлях повного затемнення рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду. При цьому більшість шляхів затемнення проходять із заходу на схід.

Пропонуємо вам подивитися, як проходили повні сонячні затемнення в минулі роки:

Відео: повне сонячне затемнення 14 грудня 2020

Відео: повне сонячне затемнення в 2017 році

Відео: повне сонячне затемнення в 2016 році