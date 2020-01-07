Полная взаимность и предложение замуж: астролог рассказал, кому повезет в любви

Любовный гороскоп 2020 не для всех знаков Зодиака прогнозирует удачу на личном фронте. Известный астролог Павел Глоба, прогнозы которого сбываются рекордно часто, считает, что положение звезд в небе предвещает крепкие отношения и даже предложение вступить в брак в январе 2020 только для Скорпионов, Львов, Дев и Водолеев.

Скорпион. Скорпионы в первой половине января будут настроены на активные контакты, поездки и знакомства. Возможно, у вас усилится потребность в общении и в восполнении пробелов в новостной информации, и вы много времени будете проводить в разговорах. Также активное общение может быть связано с необходимостью решать какие-то конкретные вопросы и вам потребуется компетентное участие других людей. Кроме того, к вам также могут часто обращаться за содействием.

Вторая половина месяца благоприятствует романтическим отношениям. Если вы были одиноки, то может произойти знакомство. Начатые в этот период отношения будут развиваться в спокойном и гармоничном русле, принося вам много приятных впечатлений. Звезды советуют больше времени проводить в увеселительных мероприятиях, посещать концерты, праздники, фестивали.

Дева. Романтические и творческие увлечения в первой половине января могут выйти в первый приоритет Дев. Возможно, это будет связано с вашей влюбленностью. В этом случае все ваши мысли, мечты и желания будут связаны с любимым человеком. Это очень оптимистичный период, когда вам могут делать приятные сюрпризы, дарить подарки. Хорошо посещать увеселительные мероприятия, концерты, танцплощадки, рестораны. Также вы можете увлечься каким-то интересным делом, которое будет затмевать для вас все остальное. Например, вы станете увлеченно изучать какое-то искусство.

Во второй половине месяца будут улучшаться партнерские отношения. Супружеский союз может окрепнуть и будет основан на взаимной любви и заботе. Можно подавать заявление о вступлении в брак и объявлять о помолвке. Влюбленных Дев в январе преследует желание услужить объекту симпатий и удивить его чем-то необычным.

Лев. В первой половине января Львам предстоит укрепить отношения со своим партнером. Как правило, это первые числа января. В дальнейшем Лев переходит к рутине и концентрируется на карьерных достижениях. В работе одинокие представители знака могут найти свою судьбу. Астролог подмечает, что "гнаться" за любовью не стоит, она придет сама и захватит вас с головой. Львам в январе нелегко устоять перед харизмой и обаянием партнера. Стать объекту восхищения достойной парой поможет общее хобби и умение быть на одной волне в интимных нюансах.

Вторая половина месяца благоприятствует очарованию чужого взгляда, во 2-3 декадах вы сможете проявить себя как интересный собеседник. Также в этот период у Львов усиливается либидо, что сделает вашу интимную жизнь более яркой и приятной. Вместе с тем в этот период могут осложниться партнерские отношения в браке.

Водолей. Для влюбленных Водолеев гармоничен интервал с 4 по 13 января. Звезды советуют активнее использовать его, если вы не уверены в себе, хотите успеть понравиться объекту своих симпатий или сделать какой-то важный шаг в направлении развития отношений. Во 2-3 декадах января помните, что принцип "все имеет свою цену" актуален и в любви - в том числе, в скрытых и несущественных, на первый взгляд, мелочах.

Влюбленным Водолеям звезды во второй половине месяца откроют очередное "окно возможностей". Если в это время вы и станете заложником обстоятельств, то только благоприятных. Не стоит раньше времени отключать обаяние, отказываться от шанса. Наиболее удачны для свиданий дни 22-26 января, вечер 28 января и 29 января.