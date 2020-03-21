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Полная остановка транспорта в Киеве: людей шокировали заявлением

STYLERКоронавирус    21.03.2020 - 13:36
Полная остановка транспорта в Киеве: людей шокировали заявлением
Остановка транспорта в Киеве (фото: РБК-Украина)

Глава МВД предложил остановить транспорт в Киеве с 22 марта

Карантин в Украине предложили ужесточить для отдельных регионов и для всей страны в целом. По мнению главы МВД Арсена Авакова, остановка транспорта в Киеве с 22 марта поможет избежать распространения инфекции. По его мнению, если никто не будет выходить из дома, люди смогут переболеть заболеванием, никого не заражая попутно.

Глава МВД Украины считает, что нужно ввести запрет на выход из дома. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция – сделать это как можно раньше", – написал он.

Чиновник высказался, что общественным транспортом сейчас могут пользоваться только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Школьники, пенсионеры, студенты и работники других профессий должны оставаться дома.

Аваков также заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с воскресенья, 22 марта. Развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов.

"Сейчас весь мир на паузе. Все хотят дождаться того момента, когда будет разработано лекарство и вакцина! Нам также прежде всего нужно это время для того, чтобы мы могли наилучшим образом позаботиться о тех, кто уже пострадал от этого вируса. Не стоит впадать в панику, но также ни на минуту не допускать мысли, что от вас ничего не зависит. Каждый на счету", – обратился к украинцам глава МВД.

Полная остановка транспорта в Киеве: людей шокировали заявлениемПолная остановка транспорта в Киеве: людей шокировали заявлениемПолная остановка транспорта в Киеве: людей шокировали заявлениемПолная остановка транспорта в Киеве: людей шокировали заявлением

Остановка транспорта в Киеве с 22 марта (скриншот: facebook.com/arsen.avakov.1)

Добираться до работы остальным гражданам придется на личном транспорте или такси.

Напомним, что священник с коронавирусом из-под Тернополя мог заразить сотни людей.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области просят ввести чрезвычайное положение.

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