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Повна зупинка транспорту в Києві: людей шокували заявою

STYLERКоронавірус    21.03.2020 - 13:36
Повна зупинка транспорту в Києві: людей шокували заявою
Зупинка транспорту в Києві (фото: РБК-Україна)

Глава МВС запропонував зупинити транспорт у Києві з 22 березня

Карантин в Україні запропонували посилити для окремих регіонів і всієї країни в цілому. На думку глави МВС Арсена Авакова, зупинка транспорту в Києві з 22 березня допоможе уникнути поширення інфекції. На його думку, якщо ніхто не буде виходити з дому, люди зможуть перехворіти на захворювання, нікого не заражаючи.

Голова МВС України вважає, що потрібно ввести заборону на вихід з будинку. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Людям не виходити з дому, крім крайньої потреби – це повинно стати жорстким правилом найближчими днями! Заради тисяч і тисяч життів! Уряд, президентський штаб готує такі варіанти для вирішення. Моя позиція – зробити це якомога раніше", – написав він.

Чиновник висловився, що громадським транспортом зараз можуть користуватися тільки медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. Школярі, пенсіонери, студенти та працівники інших професій повинні залишатися вдома.

Аваков також заявив, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з неділі, 22 березня. Розвозити будуть тільки співробітників екстрених служб, аптек і магазинів продуктів.

"Зараз весь світ на паузі. Всі хочуть дочекатися того моменту, коли будуть розроблені ліки й вакцина! Нам насамперед потрібен час для того, щоб ми могли найкращим чином подбати про тих, хто вже постраждав від цього вірусу. Не варто впадати в паніку, але також ні на хвилину не допускати думки, що від вас нічого не залежить. Кожен на рахунку", – звернувся до українців глава МВС.

Повна зупинка транспорту в Києві: людей шокували заявоюПовна зупинка транспорту в Києві: людей шокували заявоюПовна зупинка транспорту в Києві: людей шокували заявоюПовна зупинка транспорту в Києві: людей шокували заявою

Зупинка транспорту в Києві з 23 березня (скріншот: facebook.com/arsen.avakov.1)

Дістатися до роботи іншим громадянам доведеться на особистому транспорті або таксі.

При цьому мер Києва Віталій Кличко уточнив, що зупинка роботи громадського транспорту відбудеться з понеділка, 23 березня.

Зупинка транспорту в Києві з 23 березня

Нагадаємо, що священник з коронавірусом з-під Тернополя міг заразити сотні людей.

Також РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області просять ввести надзвичайний стан.

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