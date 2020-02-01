Более полметра снега: в Карпатах предупреждают об опасности (фото)

В Карпатах 1 февраля в некоторых районах уже намело более полметра снега. Фото заснеженной вершины опубликовал в социальной сети Facebook "Черногорский горный поисково-спасательный пост".

"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 1 февраля 2020, на Пожижевской температура воздуха: -0,1 ° С, ветер: северный, 7-9 м / с, облачно. Высота снежного покрова составляет 5-60 см, снег вьюжный", - сообщили в отделе Укргидрометцентре.

Также снег выпал на горнолыжном курорте Плай, где высота снежного покрова составляет 32-43 см, а на Драгобрате – 51 см. Кроме того, замело и гору Поп Иван.

В Карпатах спасатели предупреждают об опасности (facebook.com/chornogora.rescue112)

ГСЧС предупреждают об опасности, поскольку из-за снегопадов и метелей в Карпатах 1 и 2 февраля могут сходить лавины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - проинформировали спасатели.