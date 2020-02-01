Більш півметра снігу: в Карпатах попереджають про небезпеку (фото)

У Карпатах 1 лютого в деяких районах вже намело більше півметра снігу. Фото засніженої вершини опублікував в соціальній мережі Facebook "Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост".

"За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 1 лютого 2020 року, на Пожижевській температура повітря: -0,1 градусів С, вітер: північний, 7-9 м / с, хмарно. Висота снігового покриву становить 5-60 см, сніг хуртовинний", - повідомили у відділі Укргідрометцентра.

Також сніг випав на гірськолижному курорті Плай, де висота снігового покриву становить 32-43 см, а на Драгобраті - 51 см. Крім того, замело також гору Піп Іван.

У Карпатах рятувальники попереджають про небезпеку (facebook.com/chornogora.rescue112)

ГСЧС попереджають про небезпеку, оскільки через снігопади і заметілі в Карпатах 1 і 2 лютого можуть сходити лавини.

"За прогнозами Укргідрометцентру, на високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - поінформували рятувальники.