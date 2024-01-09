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Поліз у воду в -13: в Ірпені чоловік врятував собаку, який провалився під лід (відео)

Ірпінь, Вівторок 09 січня 2024 14:23
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Поліз у воду в -13: в Ірпені чоловік врятував собаку, який провалився під лід (відео) В Ірпені чоловік врятував собаку, який був у крижаній воді (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Ірпені Київської області працівник комунального підприємства врятував собаку, який опинився в крижаній воді. Чоловік не роздумуючи швидко допоміг тварині.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як чоловік героїчно врятував собаку та як діяти, якщо провалились під лід.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Telegram-сторінка КП "Управління благоустрою міста" Ірпеня та сайт ДСНС.

Деталі інциденту

Відомо, що працівник комунального підприємства Віктор Школьник не вагаючись ні хвилини врятував собаку з крижаної води на набережній Ірпеня при -13°C.

Наразі тварині нічого не загрожує.

Комунальники закликали громадян бути обережними та уважними, особливо в умовах негоди та морозу. А також, слідкувати за своїми домашніми улюбленцями та не випускати їх на вулицю без нагляду, особливо в районах водойм.

Що робити, якщо провалились у крижану воду

Щоб не трапилося нещастя, варто дотримуватись таких порад:

  • виходити на лід можна, лише коли його товщина досягне 7 см
  • пішохідна переправа може бути лише за товщу льоду понад 15 см, відстань між людьми - не менш ніж 5 м
  • під час катання на ковзанах лід має бути не тоншим за 25 см

Під час перебування на льоду рибалкам та іншим особам необхідно дотримуватись таких правил безпеки:

  • з’ясуйте заздалегідь, чи немає підозрілих місць на кризі (лід може бути не міцним біля стоку води, тонким або крихким поблизу кущів)
  • обходьте ділянки, вкриті товстим шаром снігу
  • не пробивайте в одному місці багато лунок
  • не збирайтеся великими групами на невеликій площі льоду
  • щоб перевіряти міцність льоду, візьміть із собою палицю
  • не ловіть рибу занадто далеко від берега

Якщо провалились під лід, необхідно діяти так:

  • не піддавайтеся паніці, утримуйтеся на плаву, уникаючи занурення з головою
  • кличте на допомогу
  • намагайтеся вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми, широко розкинувши руки й почергово витягуючи на поверхню ноги
  • намагайтеся якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу
  • вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік, звідки прийшли - там міць льоду вже відома

Раніше ми повідомляли, як запідозрити травму кінцівок.

Також читайте, що під Києвом 11-річний хлопчик провалився під лід і загинув.

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