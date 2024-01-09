Поліз у воду в -13: в Ірпені чоловік врятував собаку, який провалився під лід (відео)
В Ірпені Київської області працівник комунального підприємства врятував собаку, який опинився в крижаній воді. Чоловік не роздумуючи швидко допоміг тварині.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як чоловік героїчно врятував собаку та як діяти, якщо провалились під лід.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Telegram-сторінка КП "Управління благоустрою міста" Ірпеня та сайт ДСНС.
Деталі інциденту
Відомо, що працівник комунального підприємства Віктор Школьник не вагаючись ні хвилини врятував собаку з крижаної води на набережній Ірпеня при -13°C.
Наразі тварині нічого не загрожує.
Комунальники закликали громадян бути обережними та уважними, особливо в умовах негоди та морозу. А також, слідкувати за своїми домашніми улюбленцями та не випускати їх на вулицю без нагляду, особливо в районах водойм.
Що робити, якщо провалились у крижану воду
Щоб не трапилося нещастя, варто дотримуватись таких порад:
- виходити на лід можна, лише коли його товщина досягне 7 см
- пішохідна переправа може бути лише за товщу льоду понад 15 см, відстань між людьми - не менш ніж 5 м
- під час катання на ковзанах лід має бути не тоншим за 25 см
Під час перебування на льоду рибалкам та іншим особам необхідно дотримуватись таких правил безпеки:
- з’ясуйте заздалегідь, чи немає підозрілих місць на кризі (лід може бути не міцним біля стоку води, тонким або крихким поблизу кущів)
- обходьте ділянки, вкриті товстим шаром снігу
- не пробивайте в одному місці багато лунок
- не збирайтеся великими групами на невеликій площі льоду
- щоб перевіряти міцність льоду, візьміть із собою палицю
- не ловіть рибу занадто далеко від берега
Якщо провалились під лід, необхідно діяти так:
- не піддавайтеся паніці, утримуйтеся на плаву, уникаючи занурення з головою
- кличте на допомогу
- намагайтеся вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми, широко розкинувши руки й почергово витягуючи на поверхню ноги
- намагайтеся якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу
- вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік, звідки прийшли - там міць льоду вже відома
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