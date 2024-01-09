Полез в воду в -13: в Ирпене мужчина спас собаку, которая провалилась под лед (видео)

В Ирпене Киевской области работник коммунального предприятия спас собаку, которая оказалась в ледяной воде. Мужчина не раздумывая быстро помог животному.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как мужчина героически спас собаку и как действовать, если провалились под лед.

Детали инцидента

Известно, что работник коммунального предприятия Виктор Школьник не сомневаясь ни минуты спас собаку из ледяной воды на набережной Ирпеня при -13°С.

Сейчас животному ничего не угрожает.