Чим підживити розсаду помідорів, щоб потім зібрати потужний врожай

Ефективний розвиток домашньої розсади неможливий без належного підживлення. Правильне та своєчасне внесення добрив гарантує наявність необхідних живильних елементів для рослинного росту, що сприяє формуванню здорової та продуктивної культури.

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Коли і чим підживити розсаду помідорів, щоб отримати потужний врожай, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як правильно підживлювати розсаду томатів

Для забезпечення оптимального харчування овочевих культур на ранніх стадіях росту використовують готові добрива або народні засоби. Важливо, щоб для посадки використовувався родючий ґрунт, який забезпечує рослини всіма необхідними елементами. Це спрощує догляд за томатами, оскільки після висаджування відкритий грунт потребуватиме лише 1-3 рази підживлення.

Час та спосіб підживлення томатів залежить від стадії їхнього розвитку, вмісту поживних речовин у ґрунті та інших факторів. Особливо важливі азот, калій та фосфор для здорового зростання рослин.

Азот необхідний під час активного росту зеленої маси. Його дефіцит може призвести до пожовтіння листя та втрати зеленої маси.

Недостаток калію проявляється у блідості листя.

Необхідність у фосфорі вказується фіолетовим відтінком зеленої маси.

Як правильно добрива розсаду помідорів для росту

Поганий ріст помідорів може бути результатом не лише дефіциту поживних речовин. Надмір або недостаток вологи, погане освітлення також можуть призвести до таких наслідків. Важливо переконатися, що рослинам створені оптимальні умови, усунути недоліки, і лише після цього вирішувати, чим підживити розсаду томатів для їхнього росту.

Маленьку, слабку розсаду часто добривають народними засобами. Ось кілька прикладів, чим полити молоді помідори:

Настоєм яєчної шкаралупи. Для його приготування шкаралупу від 3-4 яєць заливають теплою водою (3 літри) і залишають у темному місці в нещільно закритій ємності на 2-3 дні до появи неприємного запаху, а потім підживлюють помідори.

Настоєм бананових шкірок. На 3 літри води знадобляться шкірки 3-4 бананів. Їх потрібно настоювати 3 дні. Перед використанням настою слід процідити.

Коли удобрювати та підгодовувати розсаду помідорів

Якщо для посадки був використаний субстрат із достатньою кількістю поживних речовин, мікро- та макроелементів, достатньо підгодувати помідори 2 рази. Перший важливий етап, коли підгодувати розсаду томатів потрібно обов'язково - відразу після появи справжнього листя. Другий раз, коли можна вносити підживлення - через 2 тижні.