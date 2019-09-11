В полицию из-за формы: в украинских школах идут настоящие войны

Отмена школьной формы с 2019 года вызвала сопротивление учителей, которые продолжают настаивать на дресс-коде для школьников. Доходит до того, что детей, одетых "несоответственно" не допускают к занятиям, а родители грозят учителям полицией и заявлением о буллинге.

Уже за первую неделю занятий появилось несколько подобных историй, когда учителя вычитывают и детей, и родителей. А поледние, в свою очередь ведут борьбу с администрацией школ за свободу носить то, в чем удобно, и что нравится самому ребенку. Несколько таких историй описало издание Vesti.

Так, жительница Краматорска Оксана Фетисова, рассказала, что ее отругала классный руководитель за то, что ее 11-летний ребенок пришел в лицей №35 в серой футболке с пчелкой.

"Классная позвонила мне и начала орать, что у них в лицее форма, что у них есть устав, что у них есть родительский комитет, который был за форму", - рассказывает женщина.

Кроме того, педагог пригрозила, что ребенка допустят к урокам лишь после того, как мама придет в школу и поговорит с директором.

"Мои слова о том, что не имеете права не допускать к занятиям, что не имеете права требовать форму, были проигнорированы. Мне сказали: не нравится школа - идите в другую", - продолжила Оксана.

Отмена школьной формы спровоцировала конфликт (фото: facebook.com/gazetastranaua)

А другие родители учеников этого же лицея рассказывают, что у них всегда требовали стандарта "белый верх - черный низ". Родители настроены очень решительно и хотят написать заявление о буллинге, а если детей не допустят к занятиям, готовы обращаться в полицию.

Позже Оксана рассказала, что после разговора с директором учебного заведения конфликт был урегулирован и ее ребенку разрешили носить форму по желанию. А учитель, якобы, перенервничала.

А 12-летнюю дочь киевлянки Альбины вызвали на ковер к директору из-за маникюра. Ногти короткие, но черно-белая гамма учителю не понравилась.

Наталья из Обухова Киевской области рассказала, что ее дочь не пустили на занятия, поскольку 3 сентября она пришла в школу в бриджах и футболке, что "не соответствует деловому стилю".

"На следующий день я пошла и написала заявление об отказе от стиля. Меня только просили не надевать хотя бы джинсы", - рассказывает Наталья.

Но в этой же школе женщина встретила много учеников в джинсах, но в темных. А ее дочь пришла в голубых.

"Я не принимаю таких ограничений. Джинсы - это сейчас удобно, и диктовать, на что мне тратить мои деньги, они не должны", - возмутилась мама школьницы.

Отмена школьной формы спровоцировала конфликт (фото: УНИАН)

Учитель одной из общеобразовательных школ Ирпеня Киевской области рассказывает, что за неделю пересмотрела весь летний гардероб на старшеклассниках и учениках средней школы. Людмила говорит, что некоторые дети не видят разницы между одеждой для школы и одеждой для похода на пляж.

"Если девочка 13 лет приходит в школу в прозрачной блузке без бюстгальтера или маечки - это недопустимо. Жара и удобство - это не оправдания. Во всем должна быть мера. А с другой стороны, ярких красок не хватало в школьных коридорах, - делится педагог.

Интересным является то, что войны вокруг формы присущи лишь городским школам. В сельской местности к этому относятся проще - главное, чтоб было что надеть.

"Семьи чаще всего скромного достатка, чаще всего небогатые. Да что там говорить, неблагополучные, пьющие. У нас давно уже нет такого понятия, как форма, и никаких споров и конфликтов нет", - рассказывает завуч одной из сельских школ Черкасской области.

К слову, новая министр образования и науки Анна Новосад рассказала об инновациях в сфере образования.