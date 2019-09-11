В поліцію через форму: в українських школах йдуть справжні війни

Скасування шкільної форми з 2019 року викликало опір вчителів, які продовжують наполягати на дрес-коді для школярів. Доходить до того, що дітей, одягнених "невідповідно" не допускають до занять, а батьки погрожують вчителям поліцією і заявою про булінг.

Вже за перший тиждень занять з'явилося кілька подібних історій, коли вчителі вичитують і дітей, і батьків. А останні, в свою чергу ведуть боротьбу з адміністрацією шкіл за свободу носити те, в чому зручно, і що подобається дитині. Кілька таких історій описало видання Vesti.

Так, мешканка Краматорська Оксана Фетисова, розповіла, що її вилаяла класний керівник за те, що її 11-річна дитина прийшла в ліцей №35 в сірій футболці з бджілкою.

"Класна зателефонувала мені і почала кричати, що у них в ліцеї форма, що у них є статут, що у них є батьківський комітет, який був за форму", - розповідає жінка.

Крім того, педагог пригрозила, що дитину допустять до уроків лише після того, як мама прийде в школу і поговорить з директором.

"Мої слова про те, що не маєте права не допускати до занять, що не маєте права вимагати форму, були проігноровані. Мені сказали: не подобається школа - йдіть в іншу", - продовжила Оксана.

Скасування шкільної форми спровокувало конфлікт (фото: facebook.com/gazetastranaua)

А інші батьки учнів цього ж ліцею розповідають, що у них завжди вимагали стандарту "білий верх - чорний низ". Батьки налаштовані дуже рішуче і хочуть написати заяву про булінг, а якщо дітей не допустять до занять, готові звертатися в поліцію.

Пізніше Оксана розповіла, що після розмови з директором навчального закладу конфлікт був врегульований і її дитині дозволили носити форму за бажанням. А вчитель, нібито, перенервувала.

А 12-річну дочку киянки Альбіни викликали на килим до директора через манікюр. Нігті короткі, але чорно-біла гама вчителю не сподобалася.

Наталя з Обухова Київської області розповіла, що її дочку не пустили на заняття, оскільки 3 вересня вона прийшла в школу в бриджах і футболці, що "не відповідає діловому стилю".

"Наступного дня я пішла і написала заяву про відмову від стилю. Мене просили не вдягати хоча б джинси", - розповідає Наталія.

Але в цій же школі жінка зустріла багато учнів в джинсах, але в темних. А її дочка прийшла в блакитних.

"Я не приймаю таких обмежень. Джинси - це зараз зручно, і диктувати, на що мені витрачати мої гроші, вони не повинні", - обурилася мама школярки.

Скасування шкільної форми спровокувало конфлікт (фото: УНІАН)

Вчитель однієї із загальноосвітніх шкіл Ірпеня Київської області розповідає, що за тиждень перебачила весь літній гардероб на старшокласниках і учнях середньої школи. Людмила каже, що деякі діти не бачать різниці між одягом для школи і одягом для походу на пляж.

"Якщо дівчинка 13 років приходить в школу в прозорій блузці без бюстгальтера або маєчки - це неприпустимо. Спека і зручність - це не виправдання. У всьому повинна бути міра. А з іншого боку, яскравих фарб не вистачало в шкільних коридорах, - ділиться педагог.

Цікавим є те, що війни навколо форми притаманні лише міським школам. У сільській місцевості до цього ставляться простіше - головне, щоб було що одягнути.

"Сім'ї найчастіше скромного достатку, найчастіше небагаті. Та що там говорити, неблагополучні, п'ють. У нас давно вже немає такого поняття, як форма, і ніяких суперечок і конфліктів немає", - розповідає завуч однієї з сільських шкіл Черкаської області.

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