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Поліція знайшла організаторів п’яних вечірок у Києві. Хлопців вимагають посадити у тюрьму

Поліцейські знайшли організаторів п’яних вечірок у Києві (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В інтернеті почали поширювати відео, як у Києві група хлопців проводить гучні вечірки, на які запрошують дівчат, накачують їх алкоголем, наркотиками, а після цього принижують. Всі свої дії вони знімали на відео та викладали в мережу. Правоохоронці відшукали кривдників та проводять у їхній квартирі обшуки.

Про це повідомили на сторінці Національної поліції України у Facebook.

Деталі інциденту

У Києві хлопці вирішили влаштовувати вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем, наркотиками, потім знімають їх непритомними і голими.

Також відомо про ґвалтування руками. Всі свої відео злочинці викладали в Instagram та в закриті групи Telegram.

Відомо, що хлопці нібито з Івано-Франківська. Це компанія 5-7 людей двадцятирічного віку. Вони переїхали в Київ й вирішили влаштовувати "вечірки". Називають всю ту забаву "Покажемо вам, які кругом шл*хи".

Що з'ясували поліцейські

Загалом як тільки в мережі з’явилася фото та відео з вечірок, правоохоронці відразу розпочали розслідування.

Поліцейським вже вдалось встановили фігурантів та місця їхнього перебування. Також вже розпочато кримінальне провадження, проводяться всі необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще в одному регіоні країни.

Зараз проводяться обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах кривдників.

Поліцейські проводять обшуки в організаторів п'яних вечірок у Києві (facebook.com/UA.National.Police)

Що вимагають у мережі

У коментарях розлючені українці, яких шокували дії хлопців, вимагають, щоб вони отримати справедливе покарання. Зокрема, користувачі вважаю, що за свої дії вони мають відповісти та потрапити до в'язниці.

  • Сподіваюсь на реальний строк ув'язнення;
  • Я хочу аби їх кастрували;
  • Сподіваюсь на серйозне покарання для цих покидьків;
  • Покарання має бути уроком для усіх, хто надумає так "розважатися";
  • Чудова робота! Сподіваюсь, що вони отримають нормальне покарання.

Раніше ми повідомляли, що в популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі.

Також ми писали, що у центрі Києва в розпал війни влаштували "дискотеку".

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Київвечірки