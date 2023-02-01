Поліція знайшла організаторів п’яних вечірок у Києві. Хлопців вимагають посадити у тюрьму

В інтернеті почали поширювати відео, як у Києві група хлопців проводить гучні вечірки, на які запрошують дівчат, накачують їх алкоголем, наркотиками, а після цього принижують. Всі свої дії вони знімали на відео та викладали в мережу. Правоохоронці відшукали кривдників та проводять у їхній квартирі обшуки.
Про це повідомили на сторінці Національної поліції України у Facebook.
У Києві хлопці вирішили влаштовувати вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем, наркотиками, потім знімають їх непритомними і голими.
Також відомо про ґвалтування руками. Всі свої відео злочинці викладали в Instagram та в закриті групи Telegram.
Відомо, що хлопці нібито з Івано-Франківська. Це компанія 5-7 людей двадцятирічного віку. Вони переїхали в Київ й вирішили влаштовувати "вечірки". Називають всю ту забаву "Покажемо вам, які кругом шл*хи".
Загалом як тільки в мережі з’явилася фото та відео з вечірок, правоохоронці відразу розпочали розслідування.
Поліцейським вже вдалось встановили фігурантів та місця їхнього перебування. Також вже розпочато кримінальне провадження, проводяться всі необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще в одному регіоні країни.
Зараз проводяться обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах кривдників.
У коментарях розлючені українці, яких шокували дії хлопців, вимагають, щоб вони отримати справедливе покарання. Зокрема, користувачі вважаю, що за свої дії вони мають відповісти та потрапити до в'язниці.
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