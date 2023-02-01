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Полиция нашла организаторов пьяных вечеринок в Киеве. Парней требуют посадить в тюрьму

Полицейские обнаружили организаторов пьяных вечеринок в Киеве (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В интернете начали распространять видео, как в Киеве группа ребят проводит громкие вечеринки, на которые приглашают девушек, накачивают их алкоголем, наркотиками, а затем унижают. Все свои действия они снимали на видео и выкладывали в сеть. Правоохранители нашли обидчиков и проводят в их квартире обыски.

Об этом сообщили на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Детали инцидента

В Киеве ребята решили устраивать вечеринки, зовут девушек, накачивают алкоголем, наркотиками, потом снимают их без сознания и голыми.

Также известно об изнасиловании руками. Все свои видео преступники выкладывали в Instagram и в закрытые группы Telegram.

Известно, что ребята якобы из Ивано-Франковска. Это компания 5-7 человек двадцатилетнего возраста. Они переехали в Киев и решили устраивать "вечеринки". Называют всю эту забаву "Покажем вам, какие кругом шл*хи".

Что выяснили полицейские

Как только в сети появились фото и видео с вечеринок, правоохранители сразу начали расследование.

Полицейским уже удалось установить фигурантов и места их пребывания. Также уже начато уголовное производство, проводятся все необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и еще в одном регионе страны.

Сейчас проводятся обыски по адресам проживания и арендованных квартирах обидчиков.

Полицейские проводят обыски у организаторов пьяных вечеринок в Киеве (facebook.com/UA.National.Police)

Что требуют в сети

В комментариях разъяренные украинцы, которых шокировали действия парней, требуют, чтобы они получить справедливое наказание. В частности, пользователи считаю, что за свои действия они должны ответить и попасть в тюрьму.

  • Надеюсь на реальный срок заключения;
  • Я хочу, чтобы их кастрировали;
  • Надеюсь на серьезное наказание для этих подонков;
  • Наказание должно быть уроком для всех, кто вздумает так "развлекаться";
  • Прекрасная работа! Надеюсь, что они получат нормальное наказание.

Ранее мы сообщали, что в популярном кафе в центре Киева отравились посетители.

Также мы писали, что в центре Киева в разгар войны устроили "дискотеку".

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