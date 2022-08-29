В центре Киева в разгар войны устроили "дискотеку" (видео)
В Украине продолжается война и горе. А в это время в центре Киева работают бары с громкой музыкой.
Об этом факте рассказал активист в одном из Telegram-каналов Киева.
Где в Киеве играет громкая музыка
На видео активиста показана Парковая аллея в Киеве, на которой расположено несколько увеселительных заведений. Возле них можно наблюдать огромное количество припаркованных машин и людей.
"Что это происходит? В стране война! Вот куда надо наведаться военкомату", - говорит в ролике активист.
Смотрите на видео, что происходит в столице вечером 28 августа.
Отметим, что в Киеве все так же действует комендантский час с 23.00. Заведениям разрешено работать до 22.00.
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