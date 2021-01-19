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Полиция разгромила фейк о смерти во Львове

Львов, Вторник 19 января 2021 18:22
Полиция разгромила фейк о смерти во Львове
Во Львове разгромили фейк о смерти пенсионера (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Сети появилась информация о том, что во Львове пенсионер якобы умер на лавочке во время бесплатной раздачи еды. В полиции подтвердили, человек действительно умер 19 января на улице, но это произошло не во время раздачи еды.

По данным правоохранителей, человек скончался на территории церкви во время разлива освященной воды. При этом ему просто стало плохо. Об этом сообщает "Главред".

"Было такое сообщение (о смерти человека во Львове - Ред.), сегодня. Там еду никто не раздавал…", - заявили в ведомстве.

Полиция разгромила фейк о смерти во Львове

Скриншот с Telegram

Стоит отметить, что в сети регулярно появляются фейки, некоторые из них делаются ненамеренно, а некоторые направлены на очернение Украины.

Напомним, некоторые мировые и российские СМИ распространяли фейковую информацию о том, что влиятельный миллиардер Билл Гейтс и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла не будут вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Этот месседж быстро распространялся по социальным сетям, собирая миллионы репостов и лайков. И многие поверили в это, несмотря даже на то, что, например, президент США и другие мировые лидеры, вакцинировались. А Джо Байдену сделали прививку на камеру, чтобы доказать, что ничего страшного в этом нет.

Ранее украинский врач Тарас Жиравецкий развеял фейки о мутации коронавируса.

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Новости Украины Жизнь Львовфейк

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