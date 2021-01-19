Поліція розгромила фейк про смерть у Львові

У Львові розгромили фейк про смерть пенсіонера (колаж: РБК-Україна)

У Мережі з'явилася інформація про те, що у Львові пенсіонер нібито помер на лавочці під час безкоштовної роздачі їжі. У поліції підтвердили, людина дійсно померла 19 січня на вулиці, але це сталося не під час роздачі їжі.

За даними правоохоронців, чоловік помер на території церкви під час розливу освяченої води. При цьому йому просто стало погано. Про це повідомляє "Главред".

"Було таке повідомлення про смерть людини у Львові - Ред.), сьогодні. Там їжу ніхто не роздавав...", - заявили у відомстві.

Скріншот з Telegram

Варто зазначити, що в мережі регулярно з'являються фейки, деякі з них робляться ненавмисно, а деякі спрямовані на очорнення України.

Нагадаємо, деякі світові і російські ЗМІ поширювали фейкову інформацію про те, що впливовий мільярдер Білл Гейтс і генеральний директор Pfizer Альберт Бурла не будуть вакцинуватися від коронавірусної інфекції.

Цей меседж швидко поширювався соціальними мережами, збираючи мільйони репостов і лайків. І багато хто повірив у це, незважаючи навіть на те, що, наприклад, президент США й інші світові лідери, вакцинувалися. А Джо Байдену зробили щеплення на камеру, щоб довести, що нічого страшного в цьому немає.

Раніше український лікар Тарас Жиравецький розвіяв фейки про мутації коронавірусу.