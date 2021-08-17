Полиция поймала байкеров, которые жестоко избили молодую пару в Черкассах (видео)

Фигурантами дела стали двое жителей Закарпатской области и один житель Черкасс. Также по месту их жительства были проведены обыски.

"Событие, которое приобрело общественный резонанс, произошла 28 июля. Группа байкеров во время конфликта избила молодых людей на бульваре Шевченко и повредила их автомобиль Mazda-626. Пострадавших госпитализировали в Третью городскую больницу", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители установили обстоятельства конфликта, изъяли вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения по ходу движения мотоциклистов. Вскоре личности злоумышленников удалось установить, а затем - их задержать.

Одному фигуранту сообщили о подозрении по факту грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенного группой лиц, с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины), рассказали в полиции. Еще двум - жителю Черкасс и жительнице Закарпатья - объявили о подозрении по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Начальник Черкасского районного управления полиции Владимир Матюшенко добавил, что досудебное расследование продолжается, также решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что нападение группы байкеров на парня и девушку тогда попало на камеру наблюдения. На кадрах было видно, что девушку схватили за волосы и протащили по асфальту. Выглядело так, что сделала это девушка-байкер. Но после этого к лежащей девушке подошел мужчина и ударил ее рукой по лицу. Другие мотоциклисты взялись за машину молодых людей, и выбили в ней все стекла.

Видео: полиция поймала байкеров, которые избили парня и девушку в Черкассах