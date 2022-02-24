Полиция открыла дело из-за фейковой справки о поездке Алины Паш в Крым

Правоохранители проинформировали о начале досудебного расследования, которое прольет свет на обстоятельства появления такой "справки" от Госпогранслужбы.

Что говорит Алина Паш о фальшивой справке

Сама артистка заверяет, что ездила на оккупированный Россией украинский полуостров в 2015 году на автобусе через админграницу, то есть не нарушая украинское законодательство.

Певица также добавляет, что соответствующую "справку" от ГПС, оказавшуюся фейковой, предоставил организаторам Нацотбора один из членов ее команды, с которым теперь уже не работает. О факте самой подделки документа она не знала.

Документ, который команда Алины Паш предоставила организаторам Нацотбора (facebook.com/suspilne.eurovision)

Оргкомитет национального отбора 16 февраля дисквалифицировал Alina Pash за нарушение правил кастинга. Громкую историю теперь прокомментировали правоохранительные органы.

Полиция занялась фейковой справкой

"Отделом дознания Печерского УП ГУНП в Киеве осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по ч.1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа", - говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Речь идет о возможной фальсификации удостоверения или другого документа.

Что грозит нарушителю

Если правонарушение будет доказано, виновнику, который подделал справку, грозит: