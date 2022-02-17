KALUSH Orchestra предложили ехать на Евровидение 2022: решение оргкомитета
Группе KALUSH Orchestra после дисквалификации Alina Pash из-за нарушений правил Нацотбора предложили представить Украину на Евровидении 2022 в итальянском Турине. Такое решение было принято на внеочередном заседании оргкомитета, проводящего кастинг.
Об этом 17 февраля передает "Суспіьне".
Право на замену артистов
В оргкомитете отметили, что согласно пункту 3.4 Правил, в случае прекращения "Суспільним" участия в отборе участника, определенного / объявленного победителем Отбора, "Суспільне" имеет право принять решение об определении представителя от Украины на конкурсе из числа других финалистов.
Почему именно Kalush Orchestra
Kalush Orchestra с песней "Стефанія" занял на финале национального отбора 12 февраля второе место, набрав по итогам голосования 14 баллов, из них максимальные 8 - от зрителей и 6 - от судей.
Таким образом коллектив минимально уступил Алине Паш, но из-за скандальной ситуации с подделкой справки о якобы легальном посещении оккупированного Крыма певицей, что является нарушением правил кастинга, она в итоге лишилась права выступать на Евровидении.
Как обратили внимание в оргкомитете, для вещателя "важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу", поэтому "Суспільне" предлагает группе, которая заняла 2-е место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на Евровидении-2022, "руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора".
Официальное обращение
Так, по соображениям Общественного вещателя, теперь именно "Калуши" вправе ехать на конкурс, который проведут в Италии на арене Pala Olimpico (полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, и гранд финал - 14 мая).
"Сегодня, 17 февраля, на внеочередном заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в Евровидении-2022 было принято решение обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2022 в Турине", - говорится в заявлении.
Видео: KALUSH Orchestra подготовили для Евровидения 2022 песню "Стефанія"
Напомним, что после дисквалифицикации за нарушение правил Нацотбора Алины Паш, Украина в прогнозе букмекеров опустилась в рейтинге Евровидения 2022 со второго на четвертое место.
Добавим также, ранее KALUSH Orchestra усомнились в правдивости подсчета голосов на финале Нацотбора, и выступили с критикой в адрес Общественного вещателя.