Поліція відкрила справу через фейкову довідку про поїздку Аліни Паш до Криму

Аліна Паш після скандалу з фейковою довідкою про візит до окупованого Криму нібито легально втратила можливість після перемоги на Нацвідборі представляти Україну на Євробаченні 2022. Але справа цим не закінчилася - тепер поліція відкрила провадження за фактом можливої підробки документа.
Про це розповіли в ГУ Нацполіції в Києві, відповідаючи на запит УНН.
Правоохоронці поінформували про початок досудового розслідування, яке проллє світло на обставини появи такої "довідки" від Держприкордонслужби.
Сама артистка запевняє, що їздила на окупований Росією український півострів у 2015 році на автобусі через адмінкордон, тобто не порушуючи українське законодавство.
Співачка також додає, що відповідну "довідку" від ДПС, що виявилася фейковою, надав організаторам Нацвідбору один з членів її команди, з яким тепер вже не працює. Про факт самої підробки документа вона не знала.
Документ, який команда Аліни Паш надала організаторам Нацвідбору (facebook.com/suspilne.eurovision)
Оргкомітет національного відбору 16 лютого дискваліфікував Alina Pash за порушення правил кастингу. Гучну історію тепер прокоментували правоохоронні органи.
"Відділом дізнання Печерського УП ГУНП в Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 358 ККУ за фактом можливої підробки документа", - йдеться в повідомленні прес-служби столичної поліції.
Йдеться про можливу фальсифікацію посвідчення або іншого документа.
Якщо правопорушення буде доведено, винуватцю, який підробив довідку, загрожує:
Раніше повідомлялося, що після скандалу з Нацвідбором Аліна Паш у сльозах розповіла всю правду про розрив з бойфрендом-французом.
Нагадаємо, що на Євробачення 2022 в Турин від України поїде група KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія", яка на Нацвідборі отримала друге місце.