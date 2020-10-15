Полиция остановила авто без причины: что делать водителям в Украине

В Украине правоохранители не имеют права останавливать водителей без причины и когда им заблагорассудится, как это было раньше. Четкий перечень оснований для остановки прописан в 35-й статье закона "О национальной полиции". Однако на практике инспекторы иногда об этом "забывают".

Водитель вправе знать кто и за что его "тормознул", а при отсутствии законных оснований для остановки имеет право на беспрепятственное движение. Об этом сообщает "Дорожный адвокат".

Когда полиция может останавливать водителей

По закону инспектор не может останавливать любые автомобили и в любое время, но только при наличии конкретных законных оснований.

Основными основаниями являются:

нарушение правил дорожного движения

очевидные признаки технической неисправности транспортного средства.

Какой алгоритм действий "копа" при остановке авто

Инспектор обязан назвать водителю свою фамилию, должность, специальное звание и предъявить по его требованию служебное удостоверение. Это прописано в части 2 статьи 18 Закона.

После этого полицейский должен проинформировать водителя о конкретной причине остановки с подробным описанием основания остановки, определенной в статье 35 Закона.

И только после этих действий инспектор вправе потребовать у водителя документы и проводить рассмотрение дела об административном правонарушении.

Какие права водителя в случае беспричинной остановки

Водитель имеет право требовать у работников полиции надлежащего выполнения своих обязанностей. Если полицейский отказывается представиться, предъявить служебное удостоверение или не сообщает конкретного основания остановки из перечисленных в статье 35 Закона, он не имеет права требовать от водителя предъявить документы на право управления, а также выписывать штраф и тому подобное.

В таком случае водитель может спросить согласия инспектора о возможности продолжить движение, а в случае отказа имеет право тут же позвонить на 102 и сообщить о неправомерных действиях сотрудников полиции. Часто на этой стадии проблема регулируется.

После приезда другого экипажа водитель должен четко сообщить о неправомерных действиях сотрудников полиции (желательно в письменном виде).

Если другой экипаж очевидно неправомерно становится на защиту коллег, то водитель при наличии достаточных оснований вправе сообщить о данных фактах руководству полиции и другим контролирующим органам (в прокуратуру, ГБР и подразделения внутренней безопасности МВД).

Работники полиции, которые совершили необоснованную остановку авто и не выполнили других предусмотренных при этом обязанностей привлекаются к дисциплинарной ответственности.

Напомним, недавно в МВД объяснили, могут ли без объяснений останавливать и осматривать авто.

Также мы писали о том, что в Украине водителям-нарушителям усложнят жизнь, и в МВД рассказали о грядущих новшествах.