Поліція зупинила авто без причини: що робити водіям в Україні

В Україні правоохоронці не мають права зупиняти водіїв без причини й коли їм заманеться, як це було раніше. Чіткий перелік підстав для зупинки прописаний в 35-й статті закону "Про національну поліцію". Однак на практиці інспектори іноді про це "забувають".

Водій має право знати хто і за що його зупинив, а при відсутності законних підстав для зупинки має право на безперешкодний рух. Про це повідомляє "Дорожній адвокат".

Коли поліція може зупиняти водіїв

За законом інспектор не може зупиняти будь-які автомобілі в будь-який час, проте тільки за наявності конкретних законних підстав.

Основними підставами є:

порушення правил дорожнього руху

очевидні ознаки технічної несправності транспортного засобу.

Який алгоритм дій "копа" при зупинці авто

Інспектор зобов'язаний назвати водієві своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на його вимогу службове посвідчення. Це прописано у частині 2 статті 18 Закону.

Після цього поліцейський повинен проінформувати водія про конкретну причину зупинки з докладним описом підстави зупинення, визначеної у статті 35 Закону.

І тільки після цих дій інспектор має право вимагати у водія документи та проводити розгляд справи про адміністративне правопорушення.

Які права водія у разі безпричинної зупинки

Водій має право вимагати у працівників поліції належного виконання своїх обов'язків. Якщо поліцейський відмовляється представитися, пред'явити службове посвідчення чи не повідомляє конкретної підстави зупинки з перерахованих у статті 35 Закону, він не має права вимагати від водія пред'явити документи на право керування, а також виписувати штраф тощо.

В такому випадку водій може запитати згоди інспектора про можливість продовжити рух, а в разі відмови має право відразу ж зателефонувати на 102 і повідомити про неправомірні дії співробітників поліції. Часто на цій стадії проблема регулюється.

Після приїзду іншого екіпажу водій повинен чітко повідомити про неправомірні дії співробітників поліції (бажано в письмовому вигляді).

Якщо інший екіпаж очевидно неправомірно стає на захист колег, то водій за наявності достатніх підстав має право повідомити про дані факти керівництву поліції та до інших контролюючих органів (прокуратуру, ДБР та підрозділу внутрішньої безпеки МВС).

Працівники поліції, які вчинили необґрунтовану зупинку авто і не виконали інших передбачених при цьому обов'язків притягуються до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно в МВС пояснили, чи можуть без пояснень зупиняти та оглядати авто.

Також ми писали про те, що в Україні водіям-порушникам ускладнять життя, і у МВС розповіли про майбутні нововведення.