Полиция под окнами и персонал в защитных костюмах: как живут на обсервации украинцы с Бали

Карантин в Украине - как живут на обсервации вернувшиеся с Бали (коллаж РБК-Украина)

Эвакуированные с Бали показали условия проживания на обсервации в отеле под Киевом

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, а несколько дней назад госграница была полностью закрыта. Эвакуированных граждан должны по возвращению на родину отправлять в обсервацию в обязательном порядке на 14 дней.

Украинцев, которые 30 марта вернулись рейсами с Бали, разместили в отелях "Козацький" в центре Киева (бесплатный вариант, но с дорогим питанием) и в "Пуща Конгресс" на окраине города (платное размещение - проживание стоит 10 478 гривен за две недели обсервации и около 700 гривен в день за еду). Но согласились на такие два варианта обсервации не все 360 человек - после громкого скандала некоторые просто разъехались, обещав придерживаться самоизоляции.

Как рассказал один из поселившихся в Пуще-Водице украинцев Виталий Заец из Харькова, часть людей после возвращения с Бали отправилась в свои города под протоколом в размере 18 тысяч гривен. Об этом эвакуированный рассказал в эфире 24 канала.

Так, сначала их поселили в отеле "Козацький", но из-за нареканий на условия позже они переехали в санаторий "Пуща Конгрес", где, по их словам, получше.

Харьковчанин сообщил, что он лично не оплачивает проживание, завтрак и ужин в санатории.

"Мы вчера договорились об этом с министром инфраструктуры Криклием. Он пообещал эти условия бесплатно. Однако те люди, которые с самого начала заехали, то они платят за это все", - добавил Заяц.

Мужчина отметил, что у эвакуированных нет признаков коронавируса, но все должны пройти тесты на COVID-19.

К слову, вчера вечером из отеля "Козацький" госпитализировали мужчину, который также был эвакуирован - у него ухудшилось состояние и поднялась температура.

Также сегодня стало известно, что из отеля "Козацький", не смотря на оцепление полиции, удалось сбежать нескольким пассажирам.

Заяц показал фотографии из отеля в Пуще-Водице - как выглядит номер и какие условия.

Условия обсервации эвакуированных с Бали украинцев в отеле под "Пуща Конгрес" (Фото: 24tv.ua)

По словам еще одной украинки, которая прилетела с Бали, питание в стоимость проживания за 14 дней (10 478 гривен) не включено, но ресторан этого отеля предоставляет всем, кто находится на обсервации, скидку в 30%.

Валентина Ельменова добавила, что есть возможность или заказывать еду в интернете, или чтобы ее привозили родственники. Об этом передает ТСН.uа.

Все привезенные вещи или еду оставляют у администратора, а дальше человек в защитном костюме приносит все к комнате и оставляет под дверью.

Выходить из комнаты эвакуированным запрещают, но у номере Валентины есть балкон.

"Есть полиция, которая нас охраняет и специальные машины... Хочу сказать, что полицейские максимально лояльно относятся ко всем, кто находится на обсервации. А то, что происходило в самолете и аэропорту, я считаю неправильным со стороны туристов, поскольку мы должны отвечать не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Мы не можем на 100% быть уверенными, а тесты не всегда показывают правду. Поэтому обсервация нужна. А в каких условиях проживать - выбирает каждый сам", - отметила девушка.

Видео: Эвакуированная с Бали украинка показали условия обсервации в отеле в Пуще-Водице

Напомним, ранее мы рассказывали в каких условиях живут эвакуированные с Бали украинцы.