Эвакуированные украинцы с Бали могут уехать из отеля домой: названо условие

Украинцев из обсервации могут отпустить (Коллаж РБК-Украина)

Украинских туристов из обсервации могут отпустить после прохождения тестов на коронавирус

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта по 24 апреля. Украинцы, прилетевшие с Бали 30 марта и устроившие скандал в "Борисполе" из-за нежелания уйти в обсервацию, находятся на данный момент в отеле "Козацкий" в центре Киева. После долгих уговоров и протестов люди все-таки согласились поселиться в гостиницу, но вечером 30 марта некоторые из них объявили голодовку.

Граждане уверяют, что все услуги в отеле платные, а у них просто нет средств далее тут находится. Министр инфраструктуры Владимир Криклий приехал к гражданам Украины 30 марта, вечером и предложил им альтернативу для поездки домой. Всем людям, которые были на борту рейса Доха-Киев (самолет летел с Бали через Катар), 1 апреля сделают ПЦР-тесты на коронавирус.

В случае положительного результата - человек останется в обсервации, если тест будет негативный - уедет домой. С таким предложением министра все пассажиры рейса согласились.

В отеле "Козацький" размещено около 100 украинцев. При этом здание отеля оцеплено, чтобы никто из эвакуированных не смог сбежать. Люди недовольны условиями, также жалуются, что не могут платить за еду в отеле.

Как мы ранее писали, в аэропорт "Борисполь" ночью 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар), которых обязали отправиться на обсервацию. Часть пассажиров поместили на обсервацию в отель "Козацкий" в центре Киева.

Напомним, ранее мы рассказывали в каких условиях живут эвакуированные с Бали украинцы.