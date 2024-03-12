Поліція не буде вручати повістки. Адвокат розказав, що чекає людей після оновленого Закону про мобілізацію

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

Що чекати українцям

За словами адвоката, у період проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Також Роман зазначає, що поліція не буде вручати повістки, але братиме участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК. Зокрема буде здійснювати фото і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів. Також у перевіряючих будуть засоби з доступом до Єдиного реєстру військовозобов'язаних.

Сімутін повідомив, що визначено обов’язок громадян проходити медогляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням військово-лікарської комісії чи відповідного районного (міського) ТЦК.

Для довідки

Майже два місяці урядовці доопрацьовують відкликаний у січні законопроект № 10378 з питань удосконалення мобілізації, військового обліку.

Після проведення нарад за участю військового командування законопроект було повернуто з метою його доопрацювання. Минулий законопроект містив норми, які були сприйняті суспільством неоднозначно, зокрема щодо скасування відстрочки для людей з інвалідністю III групи, надсилання повісток електронною поштою та введення обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації.