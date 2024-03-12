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Полиция не будет вручать повестки. Адвокат рассказал, что ждет людей после обновленного Закона о мобилизации

Вторник 12 марта 2024 09:44
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Полиция не будет вручать повестки. Адвокат рассказал, что ждет людей после обновленного Закона о мобилизации Что изменится при принятии обновленного Закона о мобилизации (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Роман Симутин

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершает работу над отдельными блоками законопроекта о мобилизации №10449.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на адвоката Романа Симутина.

Что ждать украинцам

По словам адвоката, в период проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Также Роман отмечает, что полиция не будет вручать повестки, но будет участвовать в осуществлении мер по уведомлению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК. В частности, будет осуществлять фото и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов. Также у проверяющих будут средства с доступом к Единому реестру военнообязанных.

Симутин сообщил, что определена обязанность граждан проходить медосмотр для определения пригодности к военной службе согласно решению военно-врачебной комиссии или соответствующего районного (городского) ТЦК.

Для справки

Почти два месяца чиновники дорабатывают отозванный в январе законопроект №10378 по усовершенствованию мобилизации, военного учета.

После проведения совещаний с участием военного командования законопроект был возвращен в целях его доработки. Прошлый законопроект содержал нормы, которые были восприняты обществом неоднозначно, в частности об отмене отсрочки для людей с инвалидностью III группы, отправке повесток электронной почтой и введении ограничений и санкций в отношении уклоняющихся от мобилизации военнообязанных граждан Украины.

Кстати, Жорин из 3-й ОШБр разнес закон о мобилизации и предупредил о катастрофе.

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Мобилизация в Украине
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