Полиция не будет вручать повестки. Адвокат рассказал, что ждет людей после обновленного Закона о мобилизации
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершает работу над отдельными блоками законопроекта о мобилизации №10449.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на адвоката Романа Симутина.
Что ждать украинцам
По словам адвоката, в период проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Также Роман отмечает, что полиция не будет вручать повестки, но будет участвовать в осуществлении мер по уведомлению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК. В частности, будет осуществлять фото и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов. Также у проверяющих будут средства с доступом к Единому реестру военнообязанных.
Симутин сообщил, что определена обязанность граждан проходить медосмотр для определения пригодности к военной службе согласно решению военно-врачебной комиссии или соответствующего районного (городского) ТЦК.
Для справки
Почти два месяца чиновники дорабатывают отозванный в январе законопроект №10378 по усовершенствованию мобилизации, военного учета.
После проведения совещаний с участием военного командования законопроект был возвращен в целях его доработки. Прошлый законопроект содержал нормы, которые были восприняты обществом неоднозначно, в частности об отмене отсрочки для людей с инвалидностью III группы, отправке повесток электронной почтой и введении ограничений и санкций в отношении уклоняющихся от мобилизации военнообязанных граждан Украины.
Кстати, Жорин из 3-й ОШБр разнес закон о мобилизации и предупредил о катастрофе.