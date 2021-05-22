В полиции объяснили, когда могут обыскивать украинцев: "честным людям нечего скрывать"
В Украине правоохранители имеют право обыскивать граждан на определенных основаниях, что указано в законе о Национальной полиции. Заместитель главы МВД Антон Геращенко подчеркнул, что такие проверки осуществляются в интересах безопасности общества.
Об этом замминистра сказал в эфире телеканала "Украина 24".
Он также добавил, что при обысках важно соблюдение законодательства.
Геращенко назвал некоторые основания, которые позволят полицейским проводить досмотр вещей у граждан.
"Например, человек, который говорит: "Я был в клубе, и мне там какой-то человек предлагал наркотики". Таким образом, полицейские могут начать проверку этого человека, сказать: "Поступила информация, что у вас якобы есть наркотики, покажите, что у вас есть"", - привел пример замглавы МВД.
По его словам, в таких случаях "копы" просто не имеют права не реагировать.
"Это нужно сделать, или сказать: "ок, нам сказали, что тот человек торгует наркотиками, и мы будем просто сидеть, только бы о нас никто не написал?"" - спрашивает Геращенко.
В качестве еще одного основания он назвал случаи с обращением к правоохранителям граждан, которые стали жертвами ограбления, воровства, либо заявляют о правонарушении.
"Например, у вас украли кошелек, вы кричите: "Остановите человека!" Кто-то кого-то остановил, но вы не видели, кто именно у вас украл кошелек. Нужно у него провести поверхностный осмотр? Или мы не будем этого делать?" - говорит Геращенко.
Замминистра акцентировал внимание на том, что главное - это "интересы безопасности общества с уважением к правам человека".
"Честным людям нечего скрывать", - резюмировал он.
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