Арахамия объяснил, почему провалили закон о шокерах для полиции: "давайте правде в глаза смотреть"

По словам политика, отклонили законопроект №4375 по двум причинам:

из-за игнорирования замечаний к документу от подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка правоохранительного комитета ВР. В частности, о целесообразности применения шокеров к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным.

из-за нормы о праве полицейских применять электрошокер к гражданам за административное правонарушение.

Арахамия убежден, что законопроект все же будет принят, но после доработок.

"Я отвечаю в парламенте за голоса, и мы провалили этот законопроект. Там есть две причины. У нас есть чат депутатов, и депутаты говорят: "Мы все за то, чтобы дать полиции право использовать эти электрошокеры". Но - две вещи. На комитете, когда это рассматривалось, был негативный вывод, и сказали - верните назад на доработку", - сказал нардеп.

При этом авторы законопроекта "объехали" решение парламентского комитета и понесли документ в зал на голосование.

"Ну люди из комитета говорят: "Как, а для чего мы работаем?" И за это срезалось, условно говоря, 50 голосов", - говорит глава фракции "СН".

Кроме того, Арахамия озвучил опасения о рисках злоупотребления полицейскими правом на использование электрошокеров.

"Вторая вещь была - это убрать оттуда админправонарушения. Почему? Когда просто человека остановили... Давайте правде в глаза смотреть. В полиции тоже есть плохие люди. Большая очень организация. Ночью в какой-то деревне кого-то остановили, кто-то что-то кому-то нагрубил, его "нашокировали", сказали: "В это время поломался видеорегистратор"... И такое бывает тоже в полиции часто... Ну у нас же не любят полицию за это, вы это тоже прекрасно знаете, из-за таких злоупотреблений", - отметил нардеп.

Арахамия подчеркивает, что проект закона об электрошокерах для полицейских все же будет принят после соответствующих правок.

"Поэтому - мы за шокеры. Вы их к тому же уже купили, они есть у полиции. Мы это обязательно сделаем. Надо просто корректно доработать этот законопроект", - резюмировал депутат.

Напомним, что сейчас у полицейских есть право применять электрошоковые устройства для отражения нападения на себя, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной, и для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью правоохранителя или другого лица.

Ранее сообщалось, что каждый полицейский, который пройдет обучение по использованию электрошокера, испытывает устройство на себе.

Напомним, в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" бывший телеведущий Роман Медный, который в прошлом году вернулся в родной Донецк, рассказал о настроении местных жителей, об их отношении к войне с Украиной, уровень жизни и пропаганду.



Также Сергей Притула высказался о ситуации на востоке страны и настроениях украинцев из-за провокаций РФ на границе Украины.



Кроме того, в прошлом выпуске программы Шустера эксперты разбирались, почему молодежь с востока больше хочет эмигрировать в другие страны, чем молодежь с запада?



А еще первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал правду об отношении РФ к Украине.



Конечно же, не обошлось и без споров в прямом эфире. Одна из них - между Сергеем Притулой и Юрием Бойко.