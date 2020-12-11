В полиции нашли "плюс" в гололеде на дорогах Украины: заявили о рекорде

Гололед в Киеве превратил дороги в "каток" (фото: РБК-Украина)

Гололед в Киеве привел к огромному количеству ДТП, при этом в полиции увидели в сложной ситуации на дорогах столицы и других городов из-за "катка" вследствие непогоды определенные плюсы.

Так, водители стали реже превышать скорость, рассказал заместитель главы патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем Facebook.

"Наблюдается уменьшение "нарушений скорости", которые зафиксированы в автоматическом режиме. Вчера камеры зафиксировали всего 3075 - и это рекордно низкий показатель", - написал он.

Также правоохранитель предоставил статистику об авариях за минувшие сутки в Украине.

Всего по стране было зарегистрировано 1435 сообщений о ДТП, из которых 84 случая с погибшими или травмированными.

10 декабря в результате аварий 8 человек погибли и 99 были травмированы.

В Киеве в полицию поступило 503 сообщений о ДТП, из которых - 7 с погибшими или травмированными. В результате аварий в столице погибли 2 человека и 6 травмированы.

Билошицкий призвал всех быть внимательными и осторожными, а также отметил, что не все водители были готовы к изменению погодных условий - некоторые вообще не успели сменить резину с летней на зимнюю.

"Если вы уже оказались в трудной ситуации - звоните по спецлинии 102", - обратился он к украинцам.

Ранее мы писали о том, как правильно передвигаться и уберечься от травм из-за гололеда на улице.

Напомним, что камеры наблюдения на дорогах настраивают на новое нарушение, и пробку теперь не объедешь.