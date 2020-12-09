Камеры наблюдения на дорогах настраивают на новое нарушение: пробку теперь не объедешь

Камеры автофиксации нарушений ПДД получат расширенные функции (коллаж: РБК-Украина)

В полиции уже начали перенастраивать камеры для автоматической фиксации нарушений ПДД. Нововведение позволит выявлять тех нарушителей, которые полюбляют кататься по полосе для движения общественного транспорта.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Устройство сможет видеть авто, которое едет по полосе для общественного транспорта или припарковано на ней.

В полиции говорят, что сейчас разрабатывают этот алгоритм, и тестируют его. Пока что ни одной камеры такой нет.

"Полоса общественного транспорта, а также стоянка-остановка на полосе общественного транспорта, также проезд на запрещенный сигнал светофора", - - говорит Александр Билошицкий, первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева.

Журналисты лишь за минуту "поймали" четыре таких нарушителя. Но больше всего таких в час пик, некоторые просто не успевают перестраиваться. Теперь такая небрежность или желание объехать пробку будет наказываться.

Штраф за такое нарушение составит 510 грн.

Камеры автофиксации нарушений ПДД получат расширенные функции (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что в Украине планируют увеличить количество камер авто- и видеофиксации нарушений ПДД, которые установят на дорогах во всех областях.

Также сообщалось про самые сенсационные нарушения ПДД, которые сняли камеры автофиксации.