Полицейский беспредел: В Киеве "копы" похитили продавца и требовали за него выкуп

В Киеве трое полицейских подозреваются в похищении человека и последующем вымогательстве денег. Согласно материалам следствия, указанные лица, не имея никаких законных оснований, задержали гражданина, который занимался продажей автомобиля. После чего правоохранители начали противоправно удерживать этого мужчину, требуя предоставить им денежные средства в размере 10 тысяч долларов за не привлечение к ответственности за якобы попытку продажи похищенного автомобиля. Об этом говорится на сайте Киевской городской прокуратуры.

Впоследствии, после получения выкупа в почти 5 раз меньше – 2 тысяч евро, – сотрудники полиции отпустили похищенного бизнесмена.

Сообщается, что расследование продолжается, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранения от занимаемых должностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Также в прокуратуре уточнили, что личность похищенного мужчины считается невиновной в совершении преступления. Сотрудникам полиции сообщили о подозрении по факту незаконного лишении свободы человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Напомним, что ранее в Киевской области задержали вооруженных лиц, которые похитили частного предпринимателя. Они пытали пострадавшего и требовали у него надуманный долг в 2 миллиона долларов.

Как писало РБК-Украина, правоохранители задержали исполняющего обязанности начальника одного из главных управлений Государственной фискальной службы. Чиновника подозревают в вымогательстве 200 тысяч долларов (более 5 млн гривен) за закрытие уголовного дела.