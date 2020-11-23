Поліцейське свавілля: у Києві "копи" викрали продавця і вимагали за нього викуп

У Києві троє поліцейських підозрюються у викраденні людини та подальшому вимаганні грошей. Згідно з матеріалами слідства, вказані особи, не маючи жодних законних підстав, затримали громадянина, який займався продажем автомобіля. Після чого правоохоронці почали протиправно утримувати цього чоловіка, вимагаючи надати їм грошові кошти у розмірі 10 тисяч доларів за непритягнення до відповідальності за нібито спробу продажу викраденого автомобіля. Про це йдеться на сайті Київської міської прокуратури.

Згодом, після отримання викупу в майже 5 разів менш – 2 тисяч євро, – співробітники поліції відпустили викраденого бізнесмена.

Повідомляється, що розслідування триває, зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу і відсторонення від займаних посад. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

Також у прокуратурі уточнили, що особистість викраденого чоловіка вважається невинуватою у вчиненні злочину. Співробітникам поліції повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).

Нагадаємо, що раніше в Київській області затримали озброєних осіб, які викрали приватного підприємця. Вони катували потерпілого і вимагали у нього надуманий борг у 2 мільйони доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, правоохоронці затримали виконуючого обов'язки начальника одного з головних управлінь Державної фіскальної служби. Чиновника підозрюють у вимаганні 200 тисяч доларів (понад 5 млн гривень) за закриття кримінальної справи.