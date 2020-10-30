Чиновника фискальной службы подозревают в вымогательстве более 5 млн гривен

Фото: задержание подозреваемого (gp.gov.ua)

Правоохранители задержали исполняющего обязанности начальника одного из главных управлений Государственной фискальной службы Украины. Чиновника подозревают в вымогательстве 200 тысяч долларов (более 5 млн гривен) за закрытие уголовного производства.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Следствие подозревает, что чиновник требовал взятку от руководителя фармакологического предприятия за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие дела.

Позже стало известно, что "на горячем" во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 100 000 долларов США задержан исполняющий обязанности начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины Неговелов Роман Александрович.

В настоящее время, следователями ГБР осуществляются следственные действия. Спецоперация по разоблачению и пресечению противоправной деятельности осуществлялась под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины по оперативному сопровождению Главного оперативного управления ГБР.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, в Сумах депутата областного совета задержали по подозрению в вымогательстве денег от руководителя коммунального предприятия. Средства депутат планировал потратить на предвыборную кампанию.

Также РБК-Украина писало о задержании вице-мэра одного из городов Луганской области за вымогательство. Чиновник требовал "откат" за проведение тендера.

Кроме того, в сентябре правоохранители задержали главного налоговика Тернополя за вымогательство 40 тысяч долларов.