Полицейские обратились к водителям и напомнили им про обязательное условие в авто

Какой штраф "светит" за отсутствие ремня безопасности

Санкция ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) КУоАп предусматривает штраф в размере 510 гривен.

Не забывайте, что применение ремня безопасности уменьшает риск гибели водителя при лобовом столкновении в 2,3 раза, при боковом — в 1,8 раза, а при опрокидывании авто — в 5 раз.

Основные мифы про ремни безопасности

Ремень мешает выбраться из автомобиля, который горит или тонет.

Современные ремни снимаются одним щелчком. Наибольшую опасность представляет именно удар, предшествующий пожару или падению в воду.

На большой скорости ремни безопасности можно не использовать.

Непристегнутый водитель при лобовом столкновении имеет очень высокие шансы разбить головой стекло и в 9 из 10 случаев погибнуть.

Пристегнутый взрослый может удержать ребенка на руках.

Даже при столкновении на скорости 30 км/ч на вашего малыша массой 7 кг будет действовать сила в 135 килограммов. Удержать такой вес невозможно.

При путешествиях на небольшие расстояния ремни безопасности не нужны.

Согласно статистике, 75% случаев гибели водителя случаются в пределах 40 километров от его дома.

Пассажирам, которые сидят на заднем сидении пристегиваться необязательно.

Это крайне опасно не только для самих пассажиров. Например, водителя может убить даже ребенок, вылетевший с заднего сиденья. Также не стоит забывать об переворачивании машины - здесь альтернативы не существует.

Наиболее безопасное место в машине — за водителем.

Это место в авто только кажется более безопасным. Пассажир, который не пристегивается на заднем сиденье, в случае лобового столкновения рискует вылететь из авто, а также травмировать других пассажиров или водителя. В 75% случаев выброски из авто люди гибнут.

При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля.

Безусловно, статистика свидетельствует, что у пассажира, который оказался во время ДТП вне салона есть шанс на сохранение жизни. 1 из 100. Самая большая опасность во время аварии - это удар о части салона.

Если в машине есть подушки безопасности, ремни не нужны.

Подушка при раскрытии движется навстречу человеку со скоростью 300 км/ч. А это удар боксера-тяжеловеса. Ремень безопасности не дает "встретиться" с подушкой настолько быстро. Да и разрабатывалась подушка для работы совместно с ремнями безопасности, а не вместо них.

Ремень безопасности может в случае аварии травмировать человека.

Ремень действительно может вызвать ожоги или сломать ключицу и травмировать шейный отдел.

Неудобно пользоваться ремнем безопасности.

Привыкнуть к ремню можно путем регулярного его использования. В таком случае у непристегнутого человека будет возникать чувство дискомфорта при отсутствии ремня.