Поліський картопляний лежень: спробуйте автентичну страву й не пожалкуєте

Що вам знадобиться

М'ясо - 500 г

Капуста квашена - 300 г

Картопля - 1200 г

Яйце - 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Смалець - 2 ст. ложки

Масло вершкове - 50 г

Сіль та перець - до свого смаку

Як готувати картопляний лежень

Розігріваємо сковорідку з двома ложками смальцю (можна замінити олією), нарізаємо м'ясо кусочками. Цибулину розрізаємо на 4 частини. Перемелюємо м'ясо та цибулю на м'ясорубці.

Добре перемішуємо м'ясо з цибулею, щоб вона пустила сік. Потім обсмажуємо фарш на сковорідці майже до готовності.

Беремо картоплю, чистимо, нарізаємо, складаємо у каструлю, заливаємо водою й варимо до повної готовності. Трошки солимо.

У підсмажений фарш додаємо квашену капусту. Добре перемішуємо та обсмажуємо все разом. Має випаруватися уся зайва волога, тому вогонь зменшуємо і смажимо ще 5-7 хвилин.

У зварену картоплю додаємо 50 г вершкового масла і товкачиком робимо звичайне картопляне пюре. Даємо йому трохи охолонути й додаємо два яйця, потім швидко перемішуємо.

Беремо форму для випікання, викладаємо пергаментний папір. Папір змащуємо смальцем, вершковим маслом або іншим жиром.

Викладаємо картоплю та формуємо з неї стінки, які мають огорнути начинку. Далі накладаємо у середину начинку. Злегка начинку втрамбовуємо. Потім верхнім шаром знову кладемо картоплю і все розрівнюємо. Можна зробити малюнок.

Ставимо у духовку та випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин.