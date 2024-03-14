Полесский картофельный лежень: попробуйте аутентичное блюдо и не пожалеете

Лежень – это старинное блюдо с Полесья, которое готовили еще наши бабушки. В начинку в лежень идет кислая капуста и мясо. Блюдо получается очень сытное.
Как приготовить картофельный лежень, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Карпатские шкварки".
Разогреваем сковороду с двумя ложками смальца (можно заменить маслом), нарезаем мясо кусочками. Луковицу разрезаем на 4 части. Перемалываем мясо и лук на мясорубке.
Хорошо перемешиваем мясо с луком, чтобы он пустил сок. Затем обжариваем фарш на сковороде почти до готовности.
Берем картофель, чистим, нарезаем, складываем в кастрюлю, заливаем водой и варим до полной готовности. Немножко солим.
В поджаренный фарш добавляем квашеную капусту. Хорошо перемешиваем и обжариваем вместе. Должна испариться вся лишняя влага, поэтому огонь убавляем и жарим еще 5-7 минут.
В сваренный картофель добавляем 50 г сливочного масла и толкушкой делаем обычное картофельное пюре. Даем ему немного остыть и добавляем два яйца, затем быстро перемешиваем.
Берем форму для выпечки, выкладываем пергаментную бумагу. Бумагу смазываем смальцем, сливочным маслом или другим жиром.
Выкладываем картофель и формируем из него стенки, которые должны окутать начинку. Далее накладываем внутрь начинку. Слегка начинку утрамбовываем. Потом верхним слоем снова кладем картофель и все разравниваем. Можно сделать рисунок.
Ставим в духовку и выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут.
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