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Полесский картофельный лежень: попробуйте аутентичное блюдо и не пожалеете

Как приготовить картофельный лежень (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Лежень – это старинное блюдо с Полесья, которое готовили еще наши бабушки. В начинку в лежень идет кислая капуста и мясо. Блюдо получается очень сытное.

Как приготовить картофельный лежень, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Карпатские шкварки".

Что вам понадобится

  • Мясо - 500 г
  • Капуста квашеная - 300 г
  • Картофель - 1200 г
  • Яйцо - 2 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Смалец - 2 ст. ложки
  • Масло сливочное - 50 г
  • Соль и перец - по своему вкусу

Как готовить картофельный лежень

Разогреваем сковороду с двумя ложками смальца (можно заменить маслом), нарезаем мясо кусочками. Луковицу разрезаем на 4 части. Перемалываем мясо и лук на мясорубке.

Хорошо перемешиваем мясо с луком, чтобы он пустил сок. Затем обжариваем фарш на сковороде почти до готовности.

Берем картофель, чистим, нарезаем, складываем в кастрюлю, заливаем водой и варим до полной готовности. Немножко солим.

В поджаренный фарш добавляем квашеную капусту. Хорошо перемешиваем и обжариваем вместе. Должна испариться вся лишняя влага, поэтому огонь убавляем и жарим еще 5-7 минут.

В сваренный картофель добавляем 50 г сливочного масла и толкушкой делаем обычное картофельное пюре. Даем ему немного остыть и добавляем два яйца, затем быстро перемешиваем.

Берем форму для выпечки, выкладываем пергаментную бумагу. Бумагу смазываем смальцем, сливочным маслом или другим жиром.

Выкладываем картофель и формируем из него стенки, которые должны окутать начинку. Далее накладываем внутрь начинку. Слегка начинку утрамбовываем. Потом верхним слоем снова кладем картофель и все разравниваем. Можно сделать рисунок.

Ставим в духовку и выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут.

 

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